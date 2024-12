GTA vittima di un nuovo leak: svelati piani su GTA Online, San Andreas e altro

Un sostanzioso leak ha rivelato documenti interni e dettagli su contenuti tagliati di GTA Online, San Andreas e altri titoli Rockstar Games. Il materiale è stato diffuso sul forum GTA Forums da un utente chiamato FrankieLiberty come "regalo di Natale", con l'intento di contrastare la rivendita illecita di documenti e asset di gioco.

Questo non è il primo caso di fuga di notizie per Rockstar Games: probabilmente ricorderete che nel 2022 un massiccio leak aveva svelato video e dettagli su GTA 6, meccaniche di gioco e codice sorgente di GTA 5 (l'azienda non ha ancora commentato ufficialmente l'accaduto).

La nuova fuga di notizie, invece, sarebbe una protesta contro un rivenditore che acquistava contenuti rubati a Rockstar Games per rivenderli a prezzi gonfiati. L'ex sviluppatore di Rockstar, Obbe Vermeij, ha confermato l'autenticità di parte dei documenti trapelati. I documenti di design, caricati su Internet Archive il 25 dicembre 2023, contengono informazioni su GTA Online, San Andreas, Vice City Stories e GTA Advance.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Tra le rivelazioni più interessanti emerge che Rockstar Games stava pianificando una versione multiplayer online di Grand Theft Auto già dal maggio 2001. Un documento di 58 pagine intitolato "GTA: Online" delinea funzionalità come la creazione e progressione dei personaggi e la struttura delle missioni previste per il gioco.

Vermeij ha dichiarato di aver lavorato ai fondamenti di una modalità deathmatch online per "gta3-online", ma il progetto richiedeva "MOLTO più lavoro" e fu abbandonato. Ha anche menzionato che Barking Dog, poi diventata Rockstar Vancouver, "probabilmente" produsse un documento di design per "gta-online", ma il progetto non ricevette ulteriori approvazioni.

I documenti rivelano inoltre che San Andreas avrebbe dovuto includere otto fidanzate invece delle sei presenti nella versione finale. Altri file riguardano i design iniziali delle mappe e delle missioni per Vice City Stories, oltre a note sul "prodotto finale" di GTA Advance.

Mentre i fan attendono con impazienza il secondo trailer di GTA 6, questi leak offrono uno sguardo interessante sul processo di sviluppo e sull'evoluzione della popolare serie di videogiochi. Tuttavia, è importante notare che si tratta di informazioni non ufficiali e che potrebbero non riflettere accuratamente i piani attuali o futuri di Rockstar Games.

Nel frattempo, GTA Online ha ricevuto il consueto aggiornamento natalizio che ha introdotto temporaneamente la neve nel gioco fino al 2 gennaio 2025. L'update include anche nuovi veicoli, modalità, missioni e ricompense doppie. Per quanto riguarda i progetti futuri, GTA 6 è previsto per l'autunno 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con una probabile uscita su PC uno o due anni dopo.