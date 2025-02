Hades 2: arriva un grosso update con un nuovo boss finale, ma la patch 1.0 è ancora lontana

Supergiant Games ha rilasciato un importante aggiornamento per Hades 2, il sequel del pluripremiato roguelike mitologico, introducendo nuovi contenuti e miglioramenti al gioco ancora in accesso anticipato. L'update, chiamato "The Warsong Update", aggiunge per esempio lo scontro finale sulla cima del Monte Olimpo e completa i percorsi dell'Oltretomba e della Superficie.

Nonostante il gioco sia ancora in fase di sviluppo, questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso il completamento di Hades 2. Tra le altre novità principali oltre a quelle già menzionate troviamo l'introduzione di Ares come nuovo dio invocabile e di Gale, un furetto compagno che fornisce abilità di schivata e velocità. Sono state apportate anche sostanziali modifiche al sistema delle Benedizioni e delle Carte Arcane.

L'aggiornamento include oltre 2.000 nuove linee di dialogo per arricchire le interazioni tra i personaggi. Anche il sistema di raccolta risorse è stato migliorato e sono stati aggiunti nuovi contenuti nell'area hub dei Crocevia. Molte Benedizioni esistenti sono state bilanciate o sostituite con versioni completamente nuove, in particolare quelle legate a Ermes.

Insomma, Hades 2 si avvicina al completamento, ma l'uscita definitiva è ancora lontana. Nonostante i notevoli progressi, infatti, Supergiant Games non si sbilancia ancora sulla data di uscita della versione 1.0 del gioco. Lo studio ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver lanciato questo importante aggiornamento, che include numerose idee che volevamo implementare da quando abbiamo iniziato a lavorare su Hades 2 anni fa! Ma non abbiamo ancora finito".

Facendo un riassunto, tra gli elementi più rilevanti introdotti con The Warsong Update troviamo:

Lo scontro finale sulla cima del Monte Olimpo

L'aggiunta di Ares come nuovo dio invocabile

Il nuovo compagno Gale, un furetto con abilità speciali

Rivisitazione grafica e funzionale delle Carte Arcane

Revisione completa del sistema delle Benedizioni

Oltre 2.000 nuove linee di dialogo

Miglioramenti al sistema di raccolta risorse

Insomma, con questo aggiornamento, Supergiant Games dimostra il suo impegno nel perfezionare e ampliare l'esperienza di gioco di Hades 2. Gli sviluppatori hanno già annunciato di essere al lavoro sul terzo grande aggiornamento, previsto tra alcuni mesi. L'aggiornamento The Warsong è, invece, disponibile da subito per tutti i possessori di Hades 2 in accesso anticipato.

Sebbene il gioco sia ancora in accesso anticipato, Hades 2 si sta già affermando come uno dei migliori roguelike mai creati. I fan del genere e del primo capitolo possono aspettarsi un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente quando il gioco raggiungerà la sua versione definitiva.