Hades 2 sarà un'esclusiva console per Nintendo Switch

La collaborazione tra Nintendo e Supergiant Games si consolida ulteriormente con l'annuncio ufficiale dell'esclusività console di Hades 2 per Nintendo Switch e la sua futura console, Nintendo Switch 2. La notizia, confermata attraverso un nuovo video della serie "Creator's Voice", mette fine alle speculazioni che circolavano da quando il gioco era stato presentato durante un Nintendo Direct. Il sequel dell'acclamato action RPG roguelike ambientato nella mitologia greca continuerà così a mantenere un legame privilegiato con l'ecosistema Nintendo, pur rimanendo disponibile su PC dove è già accessibile in versione Early Access.

Il video inaugurale della nuova serie "Creator's Voice", intitolato "The God-Like Roguelike Returns", offre uno sguardo approfondito sul processo creativo dietro Hades 2. I membri chiave del team di Supergiant Games - Amir Rao, Greg Kasavin e Darren Korb - raccontano come l'esperienza acquisita con il primo capitolo sia stata fondamentale per lo sviluppo del sequel. L'ottimizzazione tecnica rappresenta uno dei principali focus del team, che ha lavorato per sfruttare le potenzialità di Nintendo Switch 2 garantendo un gameplay fluido a 60 fps senza compromettere gli elementi visivamente più complessi.

Questa presentazione segna l'inizio di un'iniziativa più ampia di Nintendo, che prevede la pubblicazione settimanale di nuovi video "Creator's Voice" fino al 20 maggio. Ogni martedì, una serie di sviluppatori partner condividerà una serie di dettagli sui loro progetti in arrivo per Nintendo Switch 2, creando un ciclo di anticipazioni che potrebbe culminare con la presentazione ufficiale della nuova console.

La trama di Hades 2 espande significativamente l'universo mitologico greco già esplorato nel primo capitolo. Il focus narrativo si sposta sulla Principessa dei Morti, incaricata di una missione che la porterà oltre gli Inferi per affrontare il Titano del Tempo. Supergiant Games promette un mondo "più grande e più profondo" rispetto al predecessore, mantenendo la caratteristica reattività della narrazione che si adatta ai successi e ai fallimenti del giocatore - elemento distintivo che ha contribuito all'enorme successo del primo Hades.

L'esclusiva temporale rappresenta un colpo importante per Nintendo, che si assicura così un titolo di grande richiamo per il lancio del suo nuovo hardware. Per gli appassionati che attendono il sequel del pluripremiato dungeon crawler, la conferma della piattaforma di lancio chiarisce finalmente il percorso che Hades 2 intraprenderà prima di un'eventuale approdo su altre console. L'esperienza roguelike di Supergiant, con il suo distintivo mix di narrazione profonda e gameplay frenetico, continua così a trovare nella piattaforma Nintendo la sua casa principale nel panorama console.