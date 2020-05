Half Life Alyx fa schizzare alle stelle le vendite dei visori VR

Nel corso di questi ultimi mesi, vi abbiamo più volte parlato di Half Life Alyx – di cui potete leggere anche la nostra recensione -, intrigante esperienza targata Valve che, oltre a permetterci di tornare in quell’incredibile universo narrativo che ci ha conquistati tutti, ha saputo caratterizzarsi per la sua esclusività sui visori virtuali. La sua peculiarità ludica ci ha ovviamente sorpresi tutti e, indipendentemente dalla qualità, in molti si sono chiesti se il mercato dei visori sarebbe riuscito a espandersi con un simile prodotto. Dopotutto, Half Life Ayx s’identifica a tutti gli effetti come Killer Application, ovvero un titolo che da solo sarebbe in grado di smuovere un intero mercato.

Le voci di corridoio si sono fatte sentire a più riprese e, onestamente, nessuno sapeva davvero quanto avesse venduto il gioco, una domanda che si è infine portata dietro una risposta tanto semplice quanto importante. Andando più nello specifico, è stato ufficialmente annunciato che Half Life Alyx ha spinto la vendita dei visori in modo incredibile, riuscendo a far vendere nel suo primo mese d’uscita ben 950.000 nuovi caschetti. Certo, agli occhi di alcuni potrebbero sembrare numeri relativamente contenuti, ma bisogna tenere in conto due particolari tutt’altro che secondari.

In primis, abbiamo il prezzo dei visori stessi, i quali si sono sempre caratterizzati per un costo a dir poco elevato e che difficilmente può suscitare l’interesse della massa videoludica. Secondariamente, invece, bisogna tenere considerare le grosse difficoltà nel rifornire gli store in questo periodo di crisi, una situazione che ha portato i maggiori distributori, Amazon fra tutti, ad esaurire le sue scorte in tempi record. Ciò significa quindi che molto probabilmente, nel caso in cui nei magazzini fossero stati resi disponibili più caschetti per la VR, ora potremmo trovarci innanzi a un successo ancor più eclatante.

Indipendentemente da tutto, comunque, quanto fatto da Half Life Alyx appare come un risultato importantissimo che, ancora una volta, ha reso ben chiaro come anche il mercato della realtà virtuale abbia un pubblico tutt’altro che esiguo; semplicemente, servono giochi di qualità. Tra l’altro, visto il successo del titolo, in molti ora cominciano a chiedersi cosa potremmo vedere su Playstation 5 in tal senso, visto e considerato che Sony ha creduto molto in questa nuova realtà videoludica.