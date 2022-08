Forse abbiamo appena trovato il miglior giocatore di sempre di Halo e sì, è Jervalin. Lo streamer e giocatore professionista ha infatti non solo completato la sfida di Halo 2 in modalità LASO (difficoltà leggendaria con i teschi attivi), ma nella notte italiana ha portato nuovamente a termine il gioco di Bungie, con due caratteristiche che rendono questa run ancora più memorabile rispetto alla precedente.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, Jarvelin ha completato Halo 2 senza sparare un singolo colpo, ma soprattutto senza morire. Una sfida sicuramente importante, che dimostra come il gioco possa essere completato praticamente in qualsiasi maniera. Chiaramente ci sono un paio di accorgimenti che lo streamer ha dovuto utilizzare.

Se è vero che Jervalin non ha sparato un singolo colpo, è anche vero che non si è risparmiato nell’utilizzare le granate, unica “arma da fuoco” di fatto utilizzabile per questa run. I nemici sono stati successivamente eliminati grazie al corpo a corpo e utilizzando armi bianche, con un aiuto anche dai veicoli. Tutto questo ovviamente va unito alla grande conoscenza del gioco: per poter compiere una run del genere è infatti necessario conoscere a memoria la posizione dei nemici e sapere già cosa accade. Potete dare uno sguardo alla clip di Twitch che ritrae il momento finale di questa run subito qui in basso.

Jervalin has done it again! @Jervalin

He's completed Halo 2 LASO without dying, or firing a single shot! Just melee, driving vehicles, and grenades!#Halo pic.twitter.com/HRyi6Xxvmc — Halo Leaks | Infinite Leaks & News (@leaks_infinite) August 21, 2022

Halo 2 è sicuramente uno dei giochi più apprezzati della serie e l’amore di Jarvelin verso questo capitolo del franchise è stato ampiamente dimostrato. Ora che questa run si è conclusa (sempre in modalità LASO, è bene ricordarlo), non vediamo l’ora di sapere in cos’altro si cimenterà. Fare meglio di così è praticamente impossibile, ma chissà se in futuro lo streamer si inventerà qualcos’altro, anche solo per soddisfare il suo pubblico: vederlo giocare è infatti una delle cose più belle a cui un fan di Halo può assistere.