Il multiplayer di Halo 2 sta per tornare in vita sulla prima, iconica, Xbox

Un gruppo di appassionati ha creato il Progetto Insignia, un sostituto non ufficiale e gratuito di Xbox Live, con l'obiettivo di riportare in vita la componente multigiocatore online di Halo 2 per la prima, iconica, Xbox.

L'annuncio del lancio di una Beta pubblica per testare i nuovi server di Halo 2 è stato fatto dall'account ufficiale di Insignia X su Twitter il 15 marzo.

I server di Halo 2 sulla prima Xbox furono chiusi nel 2010, ben quattordici anni fa.

L'entusiasmo generato dalla notizia ha raggiunto persino Max Hoberman, un ex dipendente di Bungie che ha contribuito alla progettazione di molte funzionalità multigiocatore in Halo 2 e Halo 3.

Hoberman si è dichiarato intrigato dal Progetto Insignia, esprimendo il suo interesse sul social media e chiedendosi quante funzionalità il Progetto Insignia sarà in grado di replicare.

Ha anche sollevato la possibilità che il Progetto possa migliorare o aggiungere funzionalità in linea con le specifiche di progettazione originali.

La Beta pubblica del Progetto Insignia includerà dieci playlist per il matchmaking multigiocatore, tra cui Rumble Pit, Double Team, Team Slayer e altre. Questa notizia ha suscitato un grande interesse tra i fan di Halo 2, molti dei quali potrebbero essere entusiasti di ritornare a giocare online dopo oltre dieci anni di assenza.

Il Progetto Insignia rappresenta un'iniziativa davvero peculiare da parte dei fan di Halo 2, dimostrando il loro impegno nel mantenere viva l'esperienza di gioco online nella sua veste più classica.

Anche se non ufficiale, il Progetto potrebbe offrire ai giocatori un'opportunità unica di rivivere dei momenti epici, delle dolci memorie e quelle sfide competitive che hanno reso Halo 2 un titolo iconico nel mondo dei videogiochi.

Mentre i fan attendono con impazienza l'inizio della Beta pubblica del Progetto Insignia, resta da vedere quanto questo progetto sarà in grado di riaccendere l'amore per uno dei capitoli più importanti di uno dei franchise più amati di sempre.