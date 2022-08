A distanza di poco più di un mese, la sfida impossibile di Halo 2 dal valore di 20.000 Dollari è stata portata a termine. Lanciata dallo streamer MoistCritikal, la sfida in questione riguardava il termine la campagna del gioco di casa Bungie a difficoltà leggendaria, raccogliendo tutti i teschi e senza morire. Il premio? Appunto la somma in denaro che vi abbiamo riportato poco sopra. Sembrava impossibile, eppure sì, qualcuno ci è riuscito.

La sfida è stata vinta dallo streamer e fan della serie con protagonista Master Chief JerValiN, ovviamente in diretta sulla piattaforma viola. Una vittoria, quella di JerValiN, che non è stata festeggiata in solitaria. A termine della sfida, infatti, lo streamer è stato raggiunto da sua moglie e il suo bambino, che hanno potuto così celebrare con lui la vincita di 20.000 Dollari. Una degna conclusione per oltre un mese dove la community di Halo 2 ha provato in tutti in modi a ridare anche popolarità al gioco. Grande anche la gioia di MoistCritikal, che si è dichiarato contento che qualcuno sia riuscito in questo incredibile traguardo.

Per poter completare la sfida, infatti, era necessario giocare ad Halo 2 in diretta su Twitch. Questo ha aiutato tantissimo il gioco di Bungie a scalare le classifiche della piattaforma. A luglio sono state giocate più di 287.000 ore a livello globale, un risultato incredibile, che non sarebbe mai stato possibile senza un obiettivo del genere. Si è trattato anche di un ottimo modo per tanti utenti di entrare in contatto con un titolo che probabilmente non avrebbero mai visto.

Ora speriamo vivamente che JarVeliN si prenda una pausa. Siamo certi che lo streamer parteciperà ad altre imprese simili, ma la speranza è che non si affatichi troppo e che possa finalmente riposare. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.