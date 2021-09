Halo Infinite ha già un rivale: Splitgate prova ad anticipare il gioco Microsoft

Un FPS multiplayer che sta facendo parlare molto di sé ultimamente è Splitgate, un misto tra Halo e Portal appena uscito dal suo accesso anticipato partito nel 2019. Recentemente gli sviluppatori hanno rivelato di voler introdurre contenuti simili alla modalità Fucina di Halo ben prima che il capitolo Infinite ci riesca.

L’annuncio è arrivato in maniera del tutto inaspettata, in risposta all’account Twitter ufficiale di KFC Gaming (Sì, KFC è quel fast food delle alette di pollo) che ha scritto un tweet provocatorio: “Scatena un’intera fanbase di gioco con una sola frase.” La risposta del profilo ufficiale di Splitgate è stata: “Splitgate avrà la modalità Fucina prima di Halo Infinite.” Uscito di recente dal programma di accesso anticipato su Steam, Splitgate è un FPS arena dal gameplay molto simile ad Halo ma con un twist intrigante: i portali mutuati da giochi come Portal.

In questo momento Splitgate è nella sua Stagione 0, primo evento di gioco reale dopo il suo lancio pubblico. Il videogioco è free-to-play, proprio come sarà il comparto multiplayer di Halo Infinite. L’aggiunta di una modalità Fucina, un editor di mappe anch’esso mutuato dal videogioco portabandiera di Microsoft, è un’altra caratteristica interessante che renderà il titolo sicuramente ancora più appetibile. Potete provare Splitgate su Steam cliccando qui.

Splitgate will have forge mode before Halo Infinite. (Sorry in advance Halo fans, we love you but we had to) — Splitgate – Season 0 (@Splitgate) September 15, 2021

Gli sviluppatori di 343 Industries che si stanno occupando di Infinite hanno annunciato all’inizio di questo mese il lancio del gioco, previsto per l’8 dicembre assieme alla campagna co-op. La Fucina di Halo tuttavia è rimandata al futuro, mentre invece l’editor di mappe di Splitgate dovrebbe arrivare molto presto. Di recente gli sviluppatori di 1047 Games, lo studio che si occupa di Splitgate, hanno riferito che il videogioco ha raggiunto oltre 13 milioni di download e che hanno ricevuto un finanziamento di circa 100 milioni di dollari per una valutazione complessiva di 1.5 miliardi di dollari. Tutto questo è merito della grande popolarità che il gioco sta avendo in questi mesi.