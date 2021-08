Halo Infinite: ecco il trailer della prima stagione multiplayer, data di lancio annunciata

Dopo l’Xbox showcase di ieri, Halo Infinite si è mostrato di nuovo al Gamescom 2021 in occasione dell’Opening Night Live. In questa cornice, il videogioco di 343 Industries ha rilasciato un trailer cinematico dedicato al fitto multiplayer che, da quanto sta trapelando in queste ore, potrebbe essere ricco di modalità di gioco.

In attesa del lancio della prossima beta prima dell’uscita ufficiale, il trailer di Halo Infinite ha mostrato una cinematica introduttiva della prima stagione multiplayer, con gli Spartan che cercano di salvare una ragazza da un’incursione nemica. La ragazza, ammaliata dai soldati, si unisce al loro gruppo diventando poi lei stessa generale degli Spartan per formare nuove reclute.

Nel corso dell’ultima settimana c’era stata un’enorme fuga di informazioni che hanno rivelato probabili dettagli non ancora annunciati, ve ne abbiamo parlato qui. Oltre alla prima stagione in arrivo con il rilascio ufficiale, è stato annunciata anche la data di lancio di Halo Infinite: l’8 dicembre, un’informazione già trapelata in mattinata dal Microsoft Store. Assieme al multiplayer sarà lanciata anche la campagna single player.

Per celebrare il ventesimo anniversario di Xbox e di Halo, è stato realizzato anche un Xbox Wireless Controller Limited Edition di Halo Infinite, assieme a una Xbox con una Skin dedicata al franchise. La console sarà disponibile dal 15 novembre. Ricordiamo che le modalità multiplayer saranno free-to-play, mentre la campagna avrà un suo costo per il momento ancora ignoto. Al momento non sappiamo ancora se Microsoft gestirà single player e multiplayer come due prodotti distinti o saranno entrambi inglobati nella stessa applicazione, col contenuto della campagna accessibile in gioco in un secondo momento. Nell’attesa della prossima beta, vi lasciamo alle nostre prime impressioni disponibili in questo articolo di anteprima.