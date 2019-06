Halo Infinite: 343 Industries conferma le piattaforme sulle quali uscirà il gioco

Halo Infinite uscirà su Xbox Scarlett, ma anche su Xbox One? 343 Industries ci dice esattamente come stanno le cose: ecco i dettagli ufficiali.

All’E3 2019, e più precisamente durante la conferenza di Microsoft, abbiamo potuto vedere un piccolissimo scorcio di next-gen. Halo Infinite si è mostrato con un breve filmato, non di gameplay ma comunque molto interessante, sopratutto perché, come i rumor avevano anticipato, la versione messa in mostra era quella destinata a Xbox Scarlett. Tra l’eccitazione generale è però sorto un dubbio: Halo Infinite uscirà anche su Xbox One?

Gli sviluppatori di 343 Industries sono quindi intervenuti per spiegare con precisione la questione. Microsoft, in passato, aveva promesso che il gioco sarebbe uscito anche su Xbox One e ha più che intenzione di mantenere la promessa. Non preoccupatevi, quindi, potrete giocare ad Halo Infinite indipendentemente dalla piattaforma con la quale giocate e giocherete.

343 Industries ha poi parlato di quale sarà la principale differenza tra le due versioni e, come è ovvio, sarà principalmente una questione grafica. La potenza di Xbox Scarlett sarà nettamente superiore a quella di Xbox One X (di quattro volte superiore, secondo quanto annunciato durante la conferenza) e a quella di Xbox One S. Il team, però, grazie al nuovo engine, sta ottenendo il massimo da tutte le piattaforme: l’obbiettivo per Xbox One è di superare quanto visto con Halo 5.

Halo Infinite, quindi, uscirà verso la fine del 2020 su PC Windows 10, Xbox Scarlett e Xbox One. L’attesa sarà ancora lunga e, secondo quanto dichiarato, sarà possibile vedere di nuovo il gioco all’E3 2020, probabilmente con un lungo gameplay. Inoltre, sarà possibile testarlo con un Beta che 343 Industries userà per ricevere feedback e poter migliorare il titolo in previsione del lancio. Diteci, siete contenti che Halo Infinite arrivi anche su Xbox One?