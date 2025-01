Halo, il nuovo episodio potrebbe essere annunciato quest'anno

Un nuovo gioco di Halo potrebbe essere annunciato quest'anno, secondo quanto rivelato dall'insider Rebs Gaming. Lo studio Halo Studios starebbe testando settimanalmente nuovi titoli della famosa saga sparatutto, suggerendo che lo sviluppo sia in fase avanzata.

L'informazione proviene da un recente tweet di Rebs Gaming, che ha dichiarato: "Poiché sono così avanti nello sviluppo, mi aspetto l'annuncio di almeno un nuovo gioco di Halo quest'anno". L'insider ha fatto riferimento a un nuovo Halo Studios Playtest Lab, uno spazio centralizzato dove il personale di diversi reparti può testare i giochi insieme, condividere idee e migliorare le relazioni lavorative.

Un altro indizio sull'imminente annuncio arriva da Susan Bunch, Support, Safety, and Playtest Manager, che ha menzionato sessioni di test per "mappe simili in produzione". Questo suggerisce che lo sviluppo di nuovi contenuti per il prossimo titolo di Halo sia già in uno stadio avanzato.

La notizia arriva in un momento di grande fermento per il franchise di Halo. Il mese scorso un massiccio leak ha rivelato build di sviluppo e contenuti inediti, mentre la squadra eSport OpTic Gaming ha annunciato la formazione di un "super team" di Halo per il 2025.

L'eventuale annuncio di un nuovo capitolo della saga sparatutto di punta di Xbox potrebbe rappresentare una mossa strategica importante per Microsoft, in un mercato sempre più competitivo. I fan attendono con trepidazione ulteriori dettagli ufficiali che possano confermare o smentire queste indiscrezioni.

A ogni modo, se dovesse arrivare l'annuncio, questo difficilmente sarà prima dell'Xbox Games Showcase di quest'estate, dove verranno presentati diversi nuovi giochi e chissà... magari accennato anche qualcosa sull'eventuale nuova console che potrebbe arrivare alla fine del 2026 per anticipare tutti.

Nel mentre, potete sempre recuperare Halo Infinite (acquistabile su Amazon) o la Master Chief Collection su PC e Xbox (anche se non è da escludere che possa arrivare anche su Switch 2 e PS5 nel corso dell'anno).