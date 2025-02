Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione della serie tv di Halo

La serie TV Halo, basata sulla popolare saga di videogiochi Xbox, approderà su Netflix nel Regno Unito e in altri stati selezionati (tra cui probabilmente l'Italia) a partire dal 1° marzo. Entrambe le stagioni della serie, precedentemente esclusiva di Paramount+, saranno disponibili per gli abbonati Netflix.

Questa mossa arriva dopo che Paramount+ aveva annunciato la cancellazione dello show l'estate scorsa, nonostante il successo di critica della seconda stagione, che aveva ottenuto un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes. Al momento della cancellazione, Paramount+ aveva lasciato aperta la possibilità che la produzione potesse continuare su altre piattaforme e così potrebbe essere.

L'arrivo su Netflix potrebbe dare nuova vita alla serie, con molti fan che sperano in una terza stagione. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo a nuovi episodi, ma il passaggio a Netflix potrebbe cambiare le prospettive per il futuro dello show. Netflix sta al momento lavorando già al film e alla serie tv cartoon di Gears of War.

Una novità interessante per gli spettatori potrebbe essere la possibilità di guardare la serie in 4K HDR con audio surround, opzione disponibile per gli abbonati Netflix Premium, mentre su Paramount+ era limitata al 1080p.

La serie Halo ha ricevuto recensioni contrastanti: la prima stagione ha diviso i fan, mentre la seconda è stata accolta molto più positivamente. I risultati di visualizzazione sono stati estremamente alti, nonostante tutto. Alcuni del settore hanno commentato che la serie è stata cancellata proprio quando stava raggiungendo il suo apice qualitativo, probabilmente a causa del suo elevato costo di produzione.

Resta da vedere se questo passaggio a Netflix porterà a un rinnovato interesse per la serie e se ciò potrebbe tradursi in una eventuale terza stagione. Per ora, i fan potranno godersi le prime due stagioni su una delle piattaforme di streaming più popolari al mondo e questo è già di per sé molto importante, considerando quanto pubblico in più potrebbe raggiungere.