Headquarters World War II Ardennes | Recensione

Con Ardennes, Starni Games e Slitherine sono riuscite a imbastire un'espansione corposa e ben realizzata, che arricchisce ulteriormente un titolo già di per sé solido. Le due nuove campagne e le numerose unità aggiuntive garantiscono ore di gioco aggiuntive e di qualità, confermando Headquarters World War II come uno degli esponenti del genere più interessanti degli ultimi anni.

Di Headquarters World War II vi abbiamo già parlato diverse volte in queste pagine, sia in occasione del lancio del gioco che per il suo contenuto aggiuntivo Market Garden, che aveva portato una campagna totalmente nuova al suo interno. Un titolo che combina insieme wargame e strategici a turni e che ha saputo raccogliere nel corso del tempo una serie di recensioni positive da parte di critica e community.

Una storia di successo, insomma, che Starni Games e Slitherine hanno deciso di espandere ulteriormente con Ardennes, nuova espansione uscita lo scorso 18 febbraio che contiene al suo interno questa volta due campagne nuove di zecca, per un totale di sedici differenti missioni inedite e dodici nuove unità. Un contenuto decisamente corposo, quindi, sul quale abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani sopra nelle scorse settimane.

Abbiamo recensito il gioco con il seguente PC:

Due nuove campagne

La prima cosa che balza all’occhio di Headquarters World War II Ardennes è sicuramente l’ampiezza del contenuto aggiuntivo. Se il precedente ottimo DLC Market Garden conteneva al suo interno una nuova campagna da otto missioni, qua il numero è infatti praticamente raddoppiato. Starni Games ha portato questa volta nel suo titolo due differenti campagne, una dedicata al fronte alleato e una a quello tedesco, per un totale appunto di sedici missioni differenti.

Come è giusto che sia il prezzo è leggermente differente, con i circa 10 euro richiesti da Market Garden a prezzo pieno che diventano poco meno di 15 per Ardennes. Un aumento del 50% che è quasi poco visto il doppio dei contenuti presenti e soprattutto considerando poi come fino al 4 marzo sia possibile acquistare questo contenuto aggiuntivo con il 10% di sconto grazie all’offerta di lancio.

Headquarters World War II Ardennes racconta le vicende avvenute tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945 nelle Ardenne durante quella che può essere considerata l’ultima grande offensiva dell’esercito tedesco della seconda guerra mondiale. La campagna che ci vede metterci nei panni della macchina da guerra nazista ci permette di vivere le prime settimane dell’assalto, dove i tedeschi hanno inanellato una iniziale serie di vittorie. Quella nei panni degli alleati, invece, si concentra sulle ultime settimane dello scontro e sulla relativa controffensiva che ha portato Stati Uniti e compagni a trionfare nelle Ardenne.

La qualità delle nuove missioni è sicuramente buona e segue il leitmotiv di valore già fatto segnare dal titolo base prima e da Market Garden poi. Le varie quest propongono infatti diversi scenari, sia urbani che in zone rurali, con la neve a farla spesso e volentieri da padrona regalando un colpo d’occhio inedito. Dei buoni obiettivi secondari e un saggio utilizzo del livello di difficoltà, che rende in base all’impostazione scelta le varie missioni accessibili a chiunque ma anche in grado di mettere in difficoltà gli strateghi più navigati, sono poi altri sintomi del gran lavoro fatto da Starni Games.

Oltre che queste due corpose nuove campagne, Ardennes introduce in Headquarters World War II anche ben 12 nuove unità, divise più o meno equamente tra i vari schieramenti. Cinque sono infatti le new entry per l’esercito USA, mentre quello britannico e tedesco ricevono rispettivamente quattro e tre truppe inedite. Sei, infine, gli eroi aggiunti da questo contenuto aggiuntivo. Un qualcosa di sicuramente interessante, ma che non stravolge l’impianto di gioco; arricchendolo quindi, ma senza rovinarne il bilanciamento.

Un titolo solido

Headquarters World War II Ardennes va insomma ad espandere l’esperienza originale del gioco nello stesso modo di Market Garden, ossia aumentandone missioni e unità, senza però proporre modalità di gioco inedite. Una scelta che riteniamo assolutamente vincente, dato che il sistema alla base del tutto è sicuramente valido, con la creatura di Starni Games che ha saputo rivelarsi in questi mesi uno dei wargame/strategici a turni più interessanti degli ultimi tempi.

Certo, ogni tanto la telecamera fa ancora le bizze durante le inquadrature cinematografiche, ma si tratta di alcune piccole imperfezioni che non minano più di tanto un’esperienza divertente e appagante, oggi ancora più ricca grazie proprio ad Ardennes.