Headquarters World War II Market Garden | Recensione

Qualche mese fa vi avevamo già parlato di Headquarters World War II, raccontandovi di un gioco perfetto per chi ama wargame, strategici a turni e l’ambientazione della Seconda Guerra Mondiale. Certo, tecnicamente non era il massimo, ma l’opera di Starni Games e Slitherine ci aveva tutto sommato convinto.

A quasi un semestre dal lancio del gioco, abbiamo deciso di tornare sui pericolosi campi di battaglia di Headquartes World War II per provare l’espansione Market Garden uscita lo scorso 25 settembre. Una nuova campagna e dieci unità inedite ci hanno infatti convinto a imbracciare nuovamente i fucili e tornare a combattere per liberare l’Europa dalla macchina da guerra nazista.

Abbiamo recensito il gioco con il seguente PC:

Vecchia guerra, nuove missioni

Headquartes World War II Market Garden riprende da dove ci aveva lasciati il gioco base, ossia dopo lo sbarco in Normadia. Più in particolare ci troveremo ad intraprendere sul territorio olandese l’operazione Market Garden, liberando anche le città di Nimega e Eindhoven. Una campagna formata da otto differenti missioni completamente nuove, che vanno ad arricchire orizzontalmente l’opera di Starni Games.

Considerando come il titolo fosse inizialmente composto da tre differenti campagne, una per fazione, ognuna con nove differenti missioni, si tratta quindi praticamente di un’aggiunta equiparabile a una quarta modalità a giocatore singolo. Decisamente non male, soprattutto considerando come Market Garden sia disponibile su Steam a meno di 9 euro fino al prossimo 2 ottobre.

Oltre che essere discretamente corposa, questa nuova raccolta di missioni è inoltre decisamente ben realizzata. Starni Games ha infatti imbastito per l’occasione delle situazioni che spaziano da zone di campagna ad agglomerati urbani, obbligando il giocatore a evolvere la propria strategia per meglio adattarsi a quello che il gioco gli mette davanti. Il tutto proponendo anche obiettivi secondari sfidanti e un buon level design.

Soprattutto ai livelli di difficoltà più alti, Headquartes World War II Market Garden è in grado poi di mettere in seria difficoltà il giocatore, dato che, proprio come nel gioco base, sbagliare anche un singolo spostamento di truppe può portare a drastici cambiamenti delle forze sul campo di battaglia. Insomma: se avete apprezzato le tre campagne originali, anche questa quarta inedita vi piacerà parecchio.

Dieci nuovi veicoli

Market Garden non si “limita” però a portare in Headquarters World War II solo una serie di missioni, ma va a introdurre all’interno dello strategico a turni anche dieci nuove unità, utilizzabili ovviamente anche nelle schermaglie. Tutte queste new entry sono dei veicoli, metà dei quali destinati all’esercito britannico. Il DLC, insomma, non va ad aggiungere fanteria, ma solamente mezzi blindati più o meno pesanti.

Una scelta che potrebbe magari fare storcere un po’ il naso a causa della sua apparente scarsa varietà, ma che va in ogni caso ad arricchire un pacchetto che risulta ora più equilibrato e bilanciato che in passato con queste aggiunte. Da non sottovalutare, poi, la presenza di tre nuovi eroi, interamente dedicati allo schieramento britannico.

La strada già tracciata

Per il resto il gioco rimane quello di sempre, con Market Garden che non va quindi a toccarne meccaniche o dinamiche di sorta. A onor del vero, con questo DLC lo studio ucraino ha introdotto anche delle nuove inquadrature cinematografiche, che rendono più accattivanti i vari assalti. Peccato solo che, come con quelle già presenti, talvolta la telecamera si incastri su arbusti e edifici, restituendo filmati solo nelle intenzioni del gioco epici.

Tecnicamente non vi sono invece da segnalare miglioramenti di sorta, con il gioco che non fa quindi gridare al miracolo a causa di animazioni un po’ troppo legnose e modelli non sempre curatissimi. Difetti su cui si può tranquillamente soprassedere, dato che stiamo parlando di uno strategico che tanto ha da dire e offrire sul piano del gameplay. Ora, grazie a Market Garden, ancora di più.