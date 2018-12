Hellblade: Senua’s Sacrifice si unisce all’Xbox Game Pass

Hellblade: Senua’s Sacrifice, uno dei migliori giochi del 2017, è ora disponibile all’interno dell’abbonamento Xbox Game Pass. Inoltre, i possessori Xbox One X possono godersi tutto ciò che l’opera concede grazie alla superiore potenza della console: una grafica più definita e modalità pensate per massimizzare il frame-rate o la risoluzione. Nel primo caso, l’opera arriva a 60 FPS, mentre nel secondo caso la modalità fa sì che l’opera vada costantemente alla risoluzione massima, invece di utilizzarne una variabile.

Hellblade è stato sviluppato da Ninja Theory, recentemente acquisita da Microsoft. L’opera, in ogni caso, è disponibile anche PlayStation 4 e PC. Per giocarlo su Xbox One senza costi aggiuntivi, dovete essere iscritti all’Xbox Game Pass, ovvero la sottoscrizione che dà accesso a oltre cento giochi Xbox One e Xbox 360.

Nuove opere vengono aggiunte a cadenza regolare. Ad esempio, Mortal Kombat X, PES 19 e Spintires: Mudrunner arrivati all’inizio del mese, ma anche Ori and the Blind Forest (20 dicembre) e Shadow Warriors 2 (20 dicembre). Senza dimenticare opere come Ashen (che abbiamo recensito per voi a questo indirizzo) e Below, resesi disponibili fin dal D1. La stessa sorte toccherà anche ai videogame first-party come Gears 5 e Halo Infinite.

Xbox Game Pass è un servizio molto interessante e Microsoft sta sempre di più puntando su di esso. Voi siete già iscritti? Lo state sfruttando in modo efficace?