Hideo Kojima alla Summer Game Fest, siamo vicini a un nuovo annuncio?

Siamo in una situazione di quiete prima della tempesta, con l’E3 2021 alle porte e tutta una serie di eventi digitali che stanno per prendere vita nell’arco delle prossime ore. C’è grande fermento ed emozione nei videogiocatori appassionati, soprattutto perchè, dopo un anno difficile causa Covid e con l’avvento di una nuova generazione di console, c’è grande voglia di rimanere sopresi con qualche annuncio emozionante. Tra tutti i nomi, quello di Hideo Kojima è uno dei più chiacchierati ad ogni occasione buona per un annuncio, e il periodo E3 non è assolutamente da meno.

Proprio qualche ora fa, un nuovo post su Twitter pubblicato dall’assistente di Hideo Kojima sembra aver confermato la presenza del game designer giapponese al prossimo Summer Game Fest 2021. L’evento digitale presentato da Geoff Keighley (grande amico di Kojima), inizia quindi ad aggiungere possibili importanti tasselli al proprio mosaico in via di composizione. Che sia quindi giunto il momento di conoscere qualcosa di più sul prossimo proteggo di Kojima Productions?

Difficile dare una risposta a questa domanda al momento, ma come capita spesso con le immagini postate con protagonista Hideo Kojima, i fan di tutto il mondo non hanno perso tempo per speculare. L’idea di un possibile nuovo annuncio da parte del game designer potrebbe anche essere concreta, e sappiamo che Kojima si era messo al lavoro su qualcosa di nuovo grazie ad alcuni velocissimi aggiornamenti pubblicati nei mesi scorsi.

C’è anche chi, aguzzando bene la vista sulla foto pubblicata, suggerisce che l’immagine stampata sulla maglietta di Hideo Kojima possa riferirsi proprio all’annuncio che avverrebbe durante il prossimo Summer Game Fest. Al momento non c’è nulla di certo, ma per scoprire se assisteremo davvero alla presentazione del nuovo gioco targato Kojima Productions toccherà aspettare fino al 10 giugno, quando l’evento condotto da Geoff Keighley prenderà il via intorno alle ore 20:00.