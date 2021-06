E3 2021, ecco la nostra copertura per la community

L’E3 2021 si sta ufficialmente avvicinando e anche se si presenta come un evento un po’ atipico rispetto alle precedenti edizioni, va comunque detto che mantiene intatta la sua atmosfera, la stessa che è mancata nel 2020 e che unisce milioni di giocatori da tutto il mondo. Per questo, noi di GameDivision abbiamo deciso di creare una copertura totale per l’evento, che permetterà a tutti voi di seguire le notizie più importanti della “fiera” in maniera intuitiva, facile e a 360 gradi.

La nostra redazione gaming composta da più di venti persone, si suddividerà nella stesura di anteprime, speciali, editoriali, dirette live streaming (con maratone dedicate) e video sul nostro canale YouTube. Oltre a ciò abbiamo sviluppato una pagina speciale, un HUB che comprende tutti i link principali e le notizie della manifestazione costantemente aggiornate minuto per minuto.

La pagina speciale

La pagina speciale è un HUB che vi permetterà di tenere sotto traccia tutto il nostro lavoro per l’E3, dalle notizie, fino alle aspettative, anteprime, speciali, dirette e video. Il nostro Alessandro Palladino ha lavorato duramente per potervi proporre una pagina completa e godibile visivamente, oltre che facile da navigare. La potrete trovare nella spalla destra del sito fino al 16 giugno.

Le conferenze che seguiremo

Giovedì 10 giugno

Summer Game Fest – Diretta dalle 19:30 (Andrea Riviera, Andrea Maiellano)

Venerdì 11 giugno

Koch Media – Diretta dalle 20:30 (Andrea Riviera, Alessandro Palladino)

Sabato 12 giugno

Ubisoft Forward – Diretta dalle 20:30 (Andrea Riviera, Andrea Maiellano, Antonio Rodo)

(Andrea Riviera, Andrea Maiellano, Antonio Rodo) Devolver Digital – Diretta dalle 22:15 (Andrea Riviera, Andrea Maiellano)

Domenica 13 giugno

Xbox+Bethesda Games Showcase – Diretta dalle 18:30 (Andrea Riviera, Andrea Maiellano, Marco Pedrani)

(Andrea Riviera, Andrea Maiellano, Marco Pedrani) Square-Enix – Diretta dalle 21:00 (Andrea Riviera, Andrea Maiellano, Marco Patrizi)

(Andrea Riviera, Andrea Maiellano, Marco Patrizi) PC Gaming Show – TBC (Andrea Riviera, Marco Pedrani)

Martedì 15 giugno

Nintendo Direct – Diretta dalle 17:30 (Andrea Maiellano, Raffaele Giasi)

Le nostre dirette

Sabato 12 giugno

Maratona E3 dalle 10 alle 20 (Talk, sondaggi con la community, gameplay e altro)

Domenica 13 giugno

Maratona E3 dalle 10 alle 18 (Talk, sondaggi con la community, gameplay e altro)

Il nostro invito

L’E3 è sempre una grande festa, per noi rappresenta il momento migliore per “incontrare” virtualmente la community e passare del tempo insieme. Vi invitiamo a far parte di questo viaggio, interagire e divertirci insieme anche attraverso il nostro gruppo Telegram dedicato. Buon E3 2021 A tutti!