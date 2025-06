Il palco virtuale dell’Xbox Showcase 2025 si è acceso con una raffica di annunci, trailer e sorprese capaci di ridefinire l’orizzonte del gaming targato Microsoft. Tra nuove IP, graditi ritorni e spettacolari esclusive, la conferenza ha dimostrato una visione sempre più solida e ambiziosa per l’ecosistema Xbox, alimentata dalla potenza di Series X|S, dal cloud e da un Game Pass più ricco che mai (potete abbonarvi acquistando l'abbonamento su Amazon). Che si tratti di titoli AAA dal respiro cinematografico o di produzioni indie dal grande cuore, l’evento ha puntato a coprire ogni tipo di giocatore.

Dalle novità targate Bethesda e Obsidian, passando per i nuovi progetti di Ninja Theory e Compulsion Games, fino agli attesissimi sequel di saghe iconiche come Gears, Fable e DOOM, il 2025 si prospetta come un anno cruciale per la casa di Redmond. E se i trailer hanno fatto brillare gli occhi dei fan, i messaggi tra le righe parlano chiaro: Xbox non solo continua a investire nella varietà, ma vuole essere un punto di riferimento per chi cerca esperienze di gioco profonde, spettacolari e accessibili.

In questo articolo trovi tutti i giochi annunciati durante lo showcase, accompagnati dai rispettivi trailer ufficiali, con una sintesi dei dettagli più importanti per ciascun titolo. Preparati a scoprire tutto ciò che ti aspetta nei prossimi mesi su Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

The Outer Worlds 2

Si parte subito col botto: The Outer Worlds 2 apre l’Xbox Games Showcase, scelta perfettamente sensata visto che il gioco sarà protagonista di un approfondimento dedicato a fine evento.

Il nuovo trailer offre uno sguardo più ravvicinato al gameplay del prossimo GDR in prima persona firmato Obsidian, che promette ancora una volta uno stile originale e pieno di personalità, condito con quel consueto umorismo tagliente che è ormai un marchio di fabbrica.

L’uscita è fissata per il 29 ottobre su Xbox Series X|S, PC e PS5, con disponibilità al day-one anche su Xbox Game Pass Ultimate.

High on Life 2

Tra le sorprese più folli degli ultimi anni su Xbox Game Pass, High on Life sta per tornare con un sequel che promette di alzare ulteriormente il livello dell’assurdo. Secondo titolo mostrato durante l’evento, High on Life 2 ci catapulterà ancora una volta in una missione per salvare l’umanità, affiancati dalle inconfondibili armi parlanti.

Il lancio è previsto per questo inverno su Xbox Series X|S, PC e PS5.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Come anticipato questa mattina, è finalmente arrivato il trailer ufficiale di Resonance: A Plague Tale Legacy, terzo capitolo nonché spin-off della celebre saga. Questa volta l'avventura ci porterà a seguire le vicende di Sophia, introducendo un nuovo punto di vista nell'universo narrativo della serie.

L'uscita è prevista per il 2026 su Xbox Series X|S, PC e PS5.

ROG Xbox Ally

Dopo una lunga scia di indizi e anticipazioni, è finalmente ufficiale: ASUS presenta la ROG Ally in edizione Xbox, segnando il primo vero ingresso di Microsoft nel mondo delle console portatili da gaming su PC.

Questa nuova handheld si distingue per l’integrazione profonda con l’ecosistema Xbox, grazie a un tasto dedicato per l’accesso immediato all’app Xbox e controlli ispirati al design delle console Xbox tradizionali.

Due le versioni previste: ROG Xbox Ally X, più potente e performante, e ROG Xbox Ally, proposta più accessibile. Sarah Bond ha confermato che il dispositivo sarà completamente compatibile con tutte le app di gioco su PC, trattandosi a tutti gli effetti di una piattaforma basata su sistema operativo Windows.

The Blood of Dawnwalker

C’è spazio anche per un nuovo gameplay trailer di The Blood of Dawnwalker, il promettente gioco di ruolo dark fantasy sviluppato dal director di The Witcher 3 e pubblicato da Bandai Namco.

In un mondo oppresso dall’ascesa dei vampiri, decisi a dominare l’umanità, il protagonista emergerà come un Dawnwalker: un cacciatore deciso a ribaltare le sorti del conflitto con armi, abilità e oscuri poteri.

L’uscita è prevista per il 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Super Meat Boy 3D

Super Meat Boy è pronto a tornare, questa volta con un’imprevedibile svolta: un nuovo platform 3D che conserva l’anima brutale dell’originale ma alza ulteriormente l’asticella della sfida. Un’evoluzione ambiziosa del celebre cult indie, pensata per mettere davvero alla prova i riflessi dei giocatori.

Il lancio è previsto per l’inizio del 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 torna a farsi vedere con un nuovo, spettacolare trailer gameplay che lascia spazio ad azione pura, combattimenti frenetici e un fiume di sangue, in perfetto stile hack and slash.

Ryu Hayabusa è pronto a tornare in scena, affiancato da un nuovo protagonista in una brutale caccia ai demoni firmata PlatinumGames, pensata per mettere a dura prova anche i giocatori più esperti.

L’uscita è fissata per il 21 ottobre 2025 su Xbox Series X|S, PS5 e PC, con disponibilità su Game Pass fin dal day-one.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti

Dopo il successo ottenuto al lancio, Indiana Jones è pronto a tornare con un'espansione che promette nuove emozioni e misteri. Nel nuovo contenuto scaricabile, il leggendario archeologo si addentrerà nei sotterranei di Roma per recuperare un’antica reliquia destinata al Vaticano, in un'avventura che lascia presagire l’arrivo dei Giganti.

Il DLC sarà disponibile dal 4 settembre 2025 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Beast of Reincarnation

Finalmente viene svelato Project Bloom, il nuovo ambizioso action di Game Freak — gli stessi creatori di Pokémon — che si ispira profondamente al folklore giapponese.

Un progetto sorprendentemente diverso dal loro solito stile, che ora si presenta ufficialmente con il titolo Beast of Reincarnation. L’uscita è prevista per il 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Clockwork Revolution

Arriva un nuovo gioco di ruolo dalle atmosfere steampunk, dove l’anarchia domina e le scelte difficili saranno all’ordine del giorno.

Questo titolo si distingue per l’ampia varietà di opzioni offerte ai giocatori, sia nelle armi sia nelle scelte narrative, promettendo un’esperienza ricca di profondità.

Uno degli elementi più intriganti è la possibilità di viaggiare nel tempo, fino a riscrivere la storia antica per modificare il futuro. I poteri temporali potranno essere sfruttati anche durante i combattimenti, permettendo di cambiare le ambientazioni a proprio vantaggio.

Clockwork Revolution arriverà... quando sarà davvero pronto, un modo elegante per dire che non uscirà prima del momento giusto.

Grounded 2

Obsidian è davvero "on fire" quest’anno, pronta a lanciare il suo terzo titolo: Grounded avrà finalmente un sequel ufficiale, che ci riporterà a vivere l’avventura di personaggi rimpiccioliti impegnati a sopravvivere in un giardino popolato da insetti giganteschi.

L’uscita è fissata per il 29 luglio su Xbox Series X|S e PC, con disponibilità al day-one su Xbox Game Pass.

Cronos: The New Dawn

È finalmente il momento di vedere in azione il nuovo horror di Bloober Team: Cronos: The New Dawn ci catapulterà in una lotta per la sopravvivenza nello spazio, con un gameplay action che richiama fortemente l’atmosfera di Dead Space.

Il trailer gameplay mette in luce le ambizioni di questo talentuoso team di sviluppo, con un’uscita prevista per l’autunno 2025 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

The Elder Scrolls Online

Non poteva mancare un trailer celebrativo per l’MMO The Elder Scrolls Online, che annuncia un evento inedito coinvolgerà per la prima volta l’intero server.

Seasons of the Worm Cult sarà disponibile dal 18 giugno 2025 e promette di catturare l’attenzione di chi ha già apprezzato il gioco multiplayer, oltre a rappresentare un’ottima occasione per attirare nuovi giocatori.

Aphelion

È arrivato il momento di una nuova avventura narrativa firmata Don't Nod, ambientata nello spazio, dove la protagonista si ritrova bloccata su un pianeta ghiacciato.

Aphelion sembra puntare con decisione sull’esplorazione e sull’avventura, segnando una svolta rispetto ai titoli precedenti dello studio. L’uscita è prevista per il 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC, con un dettaglio affascinante: lo sviluppo è stato realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea.

There are no Ghosts at the Grand

Un’affascinante avventura in prima persona ci porterà a investigare un mistero soprannaturale all’interno di un hotel, mentre cercheremo di riportare un villaggio al suo antico splendore.

Il trailer, energico e fuori dagli schemi, ci presenta un mondo popolato da gatti parlanti e spettri nascosti nell’oscurità. There Are No Ghosts at the Grand uscirà nel 2026 su Xbox Series X|S e PC, con disponibilità al day-one su Game Pass.

Age of Mythology Retold: Heavenly Spear

Il remake di Age of Mythology si arricchisce con una nuova espansione: Heavenly Spear ci offrirà la possibilità di scatenare un potere divino inedito, direttamente ispirato al Pantheon giapponese.

Un’aggiunta particolarmente interessante per gli appassionati dello strategico mitologico, in arrivo nell’autunno 2025.

Mudang: Two Hearts

Arriva un nuovo action-thriller intrigante ambientato nelle strade della Corea del Sud: Mudang Two Hearts ci metterà nei panni di un soldato nordcoreano deciso a scoprire la verità dietro a un attacco terroristico che ha fermato l’unificazione tra Nord e Sud Corea.

Il gioco sarà disponibile nel 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Planet of Lana II: Children of the Leaf

Una delle avventure più coinvolgenti del 2023 sta per tornare con un sequel: Planet of Lana 2 ci svelerà cosa è successo dopo il finale del primo capitolo, accompagnandoci ancora una volta nella risoluzione di enigmi insieme al nostro fedele compagno alieno, un “gatto” fuori dal comune.

Il nuovo episodio, intitolato Planet of Lana 2: Children of the Leaf, approfondirà anche il background narrativo della storia e sarà disponibile su diverse piattaforme, inclusa la Nintendo Switch.

Fallout 76 - Espansione

Dopo The Elder Scrolls Online, è il turno di un nuovo trailer dedicato a un altro grande successo online di Bethesda: Fallout 76 svela la sua nuova espansione con un video surreale che mescola gameplay e un filmato in bianco e nero, ispirato alle pubblicità vintage dell’epoca.

La nuova espansione, Gone Fishing, ci porterà a riscoprire il piacere della pesca nel mondo post-apocalittico e… è già disponibile!

Solo Leveling: Arise Overdrive

Arriva un nuovo gioco ispirato all’amatissimo anime e manga Solo Leveling: un action ricco di effetti speciali in cui l’obiettivo sarà sopravvivere, da soli o insieme a tre amici in modalità co-op online.

Solo Leveling: Arise Overdrive uscirà nel 2026 su Xbox Series X|S, mentre gli utenti PC potranno iniziare a giocare già da questo autunno.

Aniimo

Arriva un nuovo action RPG free-to-play che unisce elementi di Pokémon e Genshin Impact: Aniimo ci porterà a catturare creature adorabili in un vasto open world, affrontando boss impegnativi e numerose battaglie.

Il titolo di Pawprint Studio sarà disponibile gratuitamente nel 2026 su Xbox Series X|S e PC.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Tony Hawk in persona ci ricorda che il remake di Pro Skater 3+4 sarà disponibile dall’11 luglio, accompagnato dal trailer di lancio.

Un ritorno atteso che promette di riportare in auge e migliorare i grandi classici della serie, seguendo l’esempio di quanto fatto da Vicarious Visions con i primi due episodi.

Il gioco uscirà su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, oltre che su Nintendo Switch (sia Switch 1 che Switch 2) e sarà disponibile al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Inoltre, già da oggi è possibile provare una demo gratuita!

At Fate's End

Dai creatori di Spiritfarer arriva un nuovo titolo che promette di toccare corde emotive profonde: A Fate's End ci porterà a vivere una storia intensa e struggente, in cui saremo chiamati a combattere contro le persone a cui teniamo di più.

Il gioco sarà disponibile nel 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC, e sarà incluso al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Gears of War: Reloaded

Un nuovo trailer ci prepara all’arrivo imminente di Gears of War: Reloaded, edizione rimasterizzata del primo storico capitolo con protagonista Marcus Fenix. Per la prima volta, l’iconica avventura sarà giocabile anche su PS5, segnando un altro passo importante nella strategia multipiattaforma di Microsoft per questa e le future generazioni.

Gears of War: Reloaded sarà disponibile dal 26 agosto 2025, incluso al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Persona 4 Revival

Ormai era uno dei segreti peggio custoditi dell’industria, ma adesso è ufficiale: Persona 4 Revival è il remake del celebre quarto capitolo della storica saga targata Atlus.

Per ora è confermato l’arrivo su Xbox Series X|S, PS5 e PC, con debutto garantito al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Sea of Thieves

Sea of Thieves, l’acclamata avventura piratesca multiplayer firmata Rare, si prepara ad accogliere una nuova espansione ricca di novità.

Con Smugglers' Tide, i giocatori partiranno per viaggi di contrabbando all’insegna di saccheggi, furti e bottini… decisamente esplosivi. L’aggiornamento sarà disponibile da agosto 2025.

Invincible VS

Un nuovo gioco ispirato all’universo di Invincible è pronto a scendere in campo: Invincible VS metterà Mark e i suoi alleati contro una devastante invasione Viltrumita, con un Omni-Man più spietato che mai.

Si tratta di un picchiaduro 2D con grafica 3D, pensato per combattimenti tag 3 vs 3 tra i personaggi più iconici del fumetto e della serie animata.

Un annuncio che conferma il momento d’oro per il genere fighting: Invincible VS arriverà nel 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy XVI

Finalmente è ufficiale: la saga di Final Fantasy fa il suo grande ritorno su Xbox, ponendo fine al periodo di esclusività su console PS5.

Sia Final Fantasy VII Remake Intergrade che Final Fantasy XVI sono in arrivo sulle piattaforme Microsoft. Il primo arriverà questo inverno, mentre Final Fantasy XVI è disponibile... già da oggi!

Keeper

Double Fine torna alla carica dopo Psychonauts 2 con una nuova avventura decisamente fuori dagli schemi: Keeper ci metterà nei panni... di un faro. Abbandonato da tempo, ma ora misteriosamente vivo.

Il gioco si presenta come un platform unico e creativo, nel perfetto stile dello studio, con un mondo tutto da scoprire. Keeper sarà disponibile dal 17 ottobre 2025 su Xbox Series X|S e PC, e sarà incluso al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Call of Duty: Black Ops 7

Dopo un videomessaggio di Phil Spencer, che ringrazia il pubblico e celebra la varietà dello showcase, arriva il classico "One more thing". Un trailer cinematografico ci catapulta in un futuro tecnologicamente avanzato, con atmosfere tese e suggestive che ricordano le produzioni di Remedy.

Ma il colpo di scena non tarda ad arrivare: quel che sembrava un misterioso thriller sci-fi si trasforma in un vortice psichedelico che rivela il nuovo capitolo della saga sparatutto di Activision. Call of Duty: Black Ops 7 è ufficiale, ed è ambientato nel 2035.

Un annuncio sorprendente, lontano da quanto ci si aspettava, ma perfetto per chiudere lo show col botto. Nessuna data d’uscita per ora, ma è già confermata la disponibilità su Xbox Game Pass sin dal day-one.