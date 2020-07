Hitman 3 metterà la parola fine alla saga

Hitman 3, annunciato durante l’evento The Future of Gaming dedicato ai titoli PlayStation 5, segnerà la chiusura della trilogia reboot di IO Interactive cominciata nel 2016 con il capitolo ad episodi. A quanto pare però, con questo terzo capitolo gli appassionati della saga stealth dovranno prepararsi a vedere un finale della saga con protagonista l’iconico assassino silenzioso che ci accompagna dal primissimo gioco in assoluto uscito nel lontano 2000.

A dichiarare ciò, è stata la stessa IO Interactive attraverso un nuovo video dedicato allo sviluppo di Hitman 3 pubblicato su YouTube. Alcuni degli sviluppatori che stanno lavorando al progetto parlano di questo terzo titolo come non solo il finale della trilogia, ma come una vera e propria conclusione del viaggio intrapreso ormai nel 2016. Oltre a diversi colpi di scena e citazioni che riporteranno ai capitoli precedenti, la trama di questo terzo capitolo sarà più oscura e punterà a proporre una maggiore serietà geenrale.

Come viene detto nel video inoltre, Io Interactive sta cercando di ottenere il massimo dalle potenzialità che le console di prossima generazione hanno da offrire. Questo per creare dei nuovi livelli ancora più ampi, interattivi e stimolanti da esplorare per i giocatori. Con ciò, verranno messe a disposizione degli appassionati ancora più possibilità e strumenti per assassinare i bersagli, tutto all’interno di mappe più vive e reali che mai.

Al momento non sappiamo di preciso quando verrà rilasciato Hitman 3, ma stando a quanto già dichiarato dal team danese il gioco non arriverà prima di gennaio 2021 e sarà disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.