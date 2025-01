Hitman: World of Assassination è un vero successo, numero di utenti davvero enorme

IO Interactive ha annunciato che Hitman: World of Assassination (acquistabile su Amazon) ha raggiunto 75 milioni di utenti, diventando il titolo di maggior successo della serie. A dicembre 2024, quasi 10 anni dopo il lancio, il gioco ha registrato un milione di giocatori attivi.

Questo risultato dimostra la longevità e il successo del modello live service adottato per Hitman. Il gioco mantiene una solida base di utenti grazie al supporto continuo e agli eventi periodici proposti dagli sviluppatori.

Hitman: World of Assassination è uno sparatutto tattico che riprende lo stile classico della serie in un contesto live service. I giocatori devono eliminare obiettivi specifici in mappe ampie, scegliendo l'approccio migliore per ogni situazione. La formula di gioco continua ad attrarre nuovi utenti, come dimostrano i numeri recenti.

Tra gli eventi recenti, spicca la missione con Jean-Claude Van Damme come obiettivo, un esempio del contenuto originale offerto dal gioco. IO Interactive ha confermato che il supporto continuerà anche nel 2025 con numerosi nuovi contenuti in arrivo.

Il fatto che Hitman: World of Assassination mantenga un milione di giocatori attivi mensili a quasi un decennio dal lancio è indicativo del suo successo come gioco live service. La strategia di IO Interactive di fornire aggiornamenti e contenuti regolari si è rivelata vincente nel mantenere l'interesse della community.

Questo traguardo consolida la posizione di Hitman come una delle serie di punta nel genere degli stealth game e dimostra il potenziale a lungo termine dei giochi gestiti come live service (anche single player, come in questo caso).

La serie Hitman, nata ormai più di 20 anni fa da IO Interactive continua a mietere successi. Non sappiamo se vedremo un nuovo capitolo della serie tanto presto (anche considerando che il team è impegnato sul nuovo gioco di 007), ma almeno sappiamo che la trilogia World of Assassination continua a essere supportata dalla software house.