Hitman 3: perde mezza giornata per schiacciare gli NPC con una pressa

Questo inizio di 2021 non è stato così ricco di grandi uscite videoludiche, ma questa situazione ha sicuramente dato più attenzioni ad alcuni titoli decisamente meritevoli ma non così attesi dal pubblico di massa. Tra questi ci troviamo anche Hitman 3, il capitolo finale della nuova trilogia con protagonista l’iconico Agente 47. Parliamo di un titolo promosso ed elogiato sia dalla critica che dal pubblico, e che riporta in auge un genere come lo stealth.

Uno dei cavalli di battaglia in Hitman 3 sono sicuramente gli ampi livelli ricchi di scelte per i giocatori, e proprio uno di questi si è rivelato essere il protagonista indiscusso della giornata. Lo youtuber conosciuto online con il nickname di “Teallen96” ha effettuato quello che, secondo lui, è stato un piano ben riuscito, ovvero: stordire tutti gli NPC del livello Mendoza, trascinarli uno per uno nei pressi di una pressa e poi schiacciarli tutti insieme.

Un’assassinio di gruppo che ha richiesto al ragazzo una grande organizzazione e una pazienza davvero invidiabile, dato che per portare a termine il suo diabolico piano ci ha messo praticamente quasi mezza giornata. Per la precisione ci sono volute 10 ore per stordire ogni NPC, trascinarli dentro la pressa presente nel livello e poi compiere il gran finale del piano escogitato. Il tutto viene ampiamente raccontato dallo stesso ragazzo all’interno di uno dei suoi più recenti video caricati su YouTube.

Un’opera degna delle più grandi missioni dell’Agente 47, e lui si che ne ha vissute di missioni impossibili da portare a termine in quasi oltre vent’anni di esperienza. Il “lavoro” fatto dallo youtuber però, mette in mostra l’incredibile libertà lasciata al giocatore dai ragazzi di IO Interacive, sicuramente uno dei più grandi punti di forza delle ultime produzioni del team danese. Cosa ne pensate della missione segrete portata a compimento da Teallen96?