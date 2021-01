Hitman 3: DLC in arrivo, IO Interactive pensa al futuro

Hitman 3 è uscito il 20 gennaio 2020 e guarda già al futuro. Lo sviluppatore danese è sempre stato misterioso in merito ai piani post-rilascio per Hitman 3, ma a quanto pare si sente già il profumo di un DLC. Considerando il successo che il gioco sta avendo attualmente non era da escludere. In meno di una settimana dal lancio di Hitman 3, infatti, Io Interactive ha già recuperato tutti i costi di sviluppo. “Questo ci permette di poter lavorare a testa alta per quanto riguarda i progetti futuri“ ha dichiarato Hakan Abrak, CEO dell’azienda danese. Perciò, un DLC in cantiere non sembra così surreale.

La conferma arriva dal produttore esecutivo del team, Forest Swartout Large, che ad un’intervista con The Gamer ha dichiarato che IO Interactive “sta lavorando costantemente su Hitman”. Aggiunge, inoltre: “Sicuramente realizzeremo dei DLC, ma non abbiamo ancora definito di cosa si tratterà. Penso che per ora non siamo alla ricerca di nuove mappe come Bank e Haven Island. Piuttosto stiamo cercando di utilizzare gli scenari già esistenti e reinventarli, trasformarli. E questa volta, abbiamo a disposizione l’intera trilogia. Possiamo affidarci al passato con le mappe di Hitman 2016 e le mappe di Hitman 2” conclude.

Ci sono moltissime soluzioni che Io Interactive potrebbe mettere in pratica. In passato, l’azienda danese ha già realizzato missioni riutilizzando le stesse aree, ma alterando l’ora del giorno e gli obiettivi. In altri casi, invece, ha completamente reinventato alcune scene. Dunque, è possibile che vedremo questo genere di iniziative anche in Hitman 3.

Considerando il successo che Hitman 3 ha già ottenuto, titolo apprezzato anche per la pregevole qualità offerta, il grande pubblico sarà felice di poter vestire nuovamente i panni dell’Agente 47. Ricordiamo che Hitman 3 è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Voi, invece, avete qualche aspirazione in merito ai contenuti post-lancio di Hitman 3? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.