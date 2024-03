Hollow Knight: Silksong forse esiste ancora, ecco perché c'è una speranza

Hollow Knight: Silksong uscirà nel 2024? O meglio esiste ancora? Vorremmo avere una palla di cristallo per saperlo dato che sembra esserci calma piatta per quanto riguarda novità ufficiali sul tanto atteso gioco, ma alcuni fan hanno individuato un singolare aggiornamento su Steam che rappresenta uno spiraglio di speranza.

La comunità di fan di Hollow Knight ha notato, infatti, che Silksong è stato aggiornato manualmente su Steam, presumibilmente per la prima volta da gennaio 2023. Sebbene il gioco abbia ricevuto vari aggiornamenti su Steam nel corso del tempo, è passato un lungo periodo dall'ultimo di questa portata.

Dall'annuncio del gioco 5 anni fa, Team Cherry ha apportato aggiornamenti al backend, ma questa volta l'aggiornamento ha dettagli nascosti, non accessibili agli utenti.

Questo cambiamento è significativo, poiché gli aggiornamenti precedenti riguardavano etichette all'interno del negozio di Steam che non avevano motivo di rimanere nascoste. Perché questa volta sono stati celati? Non lo sappiamo, purtroppo, per cui speriamo che siano notizie positive.

Hollow Knight: Silksong ha avuto origine come parte pianificata dei contenuti DLC per l'originale Hollow Knight ma, mentre era inizialmente concepito per ampliare il gioco originale, lo sviluppatore ha confermato un paio di anni dopo l'annuncio che l'entità del progetto era significativamente aumentata, e l'espansione era ora in fase di sviluppo come un sequel completo, richiedendo più tempo di sviluppo.

Basandosi sui trailer mostrati finora, Silksong vedrà i giocatori assumere il ruolo di Hornet, un personaggio molto amato nell'originale Hollow Knight, dotato di un set di mosse completamente originali che le saranno necessarie per affrontare le orde di nemici che si aggirano nel mondo di Pharloom. Anticipando l'ampia portata del gioco, Team Cherry ha confermato che il sequel avrà oltre 165 nuovi nemici e 100 diversi punti di controllo dove i giocatori potranno riposare durante la loro avventura. Questo numero è più del doppio dei punti di controllo che i giocatori possono scoprire nel primo gioco.

Considerando che Hollow Knight: Silksong è stato annunciato originariamente nel 2019 e Team Cherry ha offerto pochissime nuove informazioni sul gioco, rimane sconosciuto quando effettivamente arriverà il sequel. Le ultime immagini del gioco sono state mostrate nel giugno 2022, e da allora, non è stato rivelato nulla di ulteriore. Non resta, dunque, che attendere e sperare.