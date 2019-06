Hollow Knight: Silksong, gli sviluppatori rivelano nuovi dettagli

Hollow Knight: Silkson è uno degli indie più attesi dagli appassionati di videogame: ecco alcuni nuovi dettagli in merito al titolo di Team Chearry.

Il mondo indie è in grado di regalare grandi capolavori e, senza alcun dubbio, Hollow Knight è uno di questi. Gli sviluppatori, Team Cherry, stanno lavorando in questo momento a un nuovo capitolo chiamato Silksong. In questo non avremo il controllo dello stesso personaggio del primo gioco, ma di Hornet, un’abile guerriera già conosciuta dai fan di Hollow Knight.

Gli sviluppatori hanno rilasciato nuove informazioni riguardo al gioco. Per iniziare, è stato svelato che ci sarà un’area chiamata “Greymoor”: si tratta di una delle più grandi mai create dal team. Si è parlato anche del gameplay e in particolar modo delle capacità curative di Hornet. Pare infatti che la guerriera sarà in grado di curarsi ma lo farà in modo diverso rispetto a quanto siamo abituati. Invece di concentrare una parte delle proprie energie per recuperare un punto vita, Hornet userà tutta la seta accumulata per curarsi di tre punti. Sarà inoltre sfruttabile sia a terra che in aria. Un sistema “tutto o niente”, così lo definisce Team Cherry.

Inoltre, nel primo gioco in caso di morte si lascia dietro di sé un’ombra da sconfiggere per poter riottener i propri “soldi”. Hornet invece lascerà dietro di sé un bozzolo di seta in grado di riempire la propria scorta se distrutto: non conviene quindi distruggerlo appena lo si vede ma è meglio lasciarlo per un momento di necessità.

L’esplorazione della mappa e l’orientamento funzioneranno in modo simile e ci sarà un NPC amichevole, Shakra, che ci darà gli strumenti necessari per muoverci con più cognizione di causa. È stato anche detto che Hornet, pur non essendo una chiacchierona, non avrà timore di lanciarsi in una conversazione quando necessario: è quindi possibile che la guerriera parlerà durante il gioco, a differenza del Knight.

Infine, è stato detto che la data di uscita sarà svelata unicamente quando il team si sentirà sicuro di poter rispettare i tempi di consegna. Il gioco sarà rilasciato su PC e Nintendo Switch e, probabilmente, più avanti anche per le console Sony e Microsoft.