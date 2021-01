Hollow Knight Silksong: sviluppo concluso, uscita imminente?

Hollow Knight Silksong, atteso sequel del Metroidvania Hollow Knight (uscito quasi quattro anni fa) è in fase di bugfix, con la fase di sviluppo ormai giunta al termine. Ad annunciarlo è stato Matthew “Leth” Griffin, PR manager di Team Cherry, sul canale Discord ufficiale del titolo. Cosa significa ciò? Il lancio è ormai imminente dopo una lunga attesa? Stando alle parole di Griffin, la situazione è alquanto diversa:

“Puoi dire di aver finito di sviluppare tutti i contenuti del gioco e di essere giunto ai test finali, ma non puoi ancora dire nulla riguardo la pianificazione del lancio. Per la mia personale filosofia non bisognerebbe annunciare una data di lancio fino a quando non avrai una build che possa essere pubblicata, e ciò da a te parecchio tempo per fixare i vari bug per poi vendere il gioco”, ha dichiarato il PR manager di Team Cherry.

Questa filosofia, davvero encomiabile, sarebbe bella se venisse applicata da alcune case di sviluppo come Ubisoft e, prima fra tutte CD Projekt RED, che nel recente passato hanno pubblicato due titoli come Assassin’s Creed Valhalla e Cyberpunk 2077 che, se avessero avuto un tempo maggiore di sviluppo, sarebbero stati due ottimi giochi e impeccabili sotto un punto di vista prettamente tecnico. Ciò ovviamente non esclude che Hollow Knight Silksong possa essere effettivamente pubblicato prima del 2021 ma , come ben sappiamo, solo il tempo o la casa di sviluppo potranno offrirci una risposta a riguardo.

Hollow Knight (di cui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione dedicata alla versione Switch) ha saputo conquistare una larga fetta d’utenza grazie alla sua strabiliante direzione artistica e al gameplay impegnativo e coinvolgente. Non vediamo l’ora, perciò, di testare il seguito di questa grande piccola perla videoludica targata Team Cherry.