Horizon Forbidden West: aperti i preordini, le edizioni speciali sono stupende

Horizon Forbidden West sarà pure stato rimandato al 2022 come vi abbiamo raccontato l’altro giorno in questo articolo, ma la campagna marketing del gioco procede spedita. Proprio in giornata sono state rivelate tutte le edizioni speciali sia fisiche che digitali, con un sacco di bonus aggiuntivi come statuette fisiche e contenuti di gioco.

La nuova data di rilascio di Horizon Forbidden West, fissata per il 18 febbraio 2022, porterà Aloy con una serie di contenuti esclusivi per chiunque voglia aggiudicarsi il gioco con una delle tante edizioni speciali appena annunciate dal blog di PlayStation. I pre-ordini sono aperti a partire da oggi 2 settembre 2021 da tutti i rivenditori autorizzati. Pre-acquistando qualunque edizione fisica o digitale, i giocatori riceveranno l’outfit e la lancia Nora Legacy da usare in gioco, riscattabili dal PlayStation Store.

La Cross-gen Digital Deluxe, attivabile sia su PS4 che su PS5 senza costi aggiuntivi, contiene abiti e armi speciali, un pacchetto di risorse utili per iniziare il gioco al meglio, pose e pitture facciali in più per la modalità foto, artbook e colonna sonora digitali e una versione digitale della graphic novel The Sunhawk. In questa edizione è incluso anche un Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica. La Special Edition invece è un’edizione fisica di Horizon Forbidden West che contiene uno SteelBook per PS4 o PS5 (a scelta), un piccolo artbook e un voucher per la colonna sonora digitale.

La Collector’s Edition invece, ai bonus già contenuti nella Digital Cross-gen Deluxe Edition aggiunge altri contenuti speciali interessanti: SteelBook, codice di gioco digitale, statue originali di Aloy e di un enorme Tremorzanna e un mini artbook. Infine è presente la Regalla Edition, disponibile in esclusiva solo da GameStop, che oltre ai contenuti della Collector’s Edition aggiunge le repliche del Focus, del Solcasole e dello Squarciavento, 2 stampe illustrate e una mappa in tela. Inoltre in questa versione le statuette di Aloy e del Tremorzanna sono a tema Regalla. Per ulteriori informazioni riguardo Horizon Forbidden West vi consigliamo di consultare il blog di PlayStation, sperando di trovare nuovi dettagli nel PlayStation Showcase di settembre appena annunciato.