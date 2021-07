Horizon Forbidden West potrebbe essere a un passo dal rinvio

Sembra che Horizon Forbidden West possa essere spostato ancora in una nuova finestra di lancio che slitta fino al 2022. A diffondere la voce è un noto insider e giornalista, Jeff Grubb, il quale riferisce che alcune sue fonti parlano di un potenziale ritardo, anche se in seguito ci ha tenuto lui stesso a specificare che questa non è una voce sicura.

Seguito diretto di Horizon Zero Dawn, bestseller di PlayStation 4, il nuovo capitolo Forbidden West porta la protagonista Aloy a muoversi verso l’Ovest del continente americano post-apocalittico. In questo contesto il giocatore scoprirà nuovi dettagli di trama sulla storia di Aloy e del mondo, oltre che nuove creature meccanizzate da cacciare e, addirittura, da cavalcare. Il suo rinvio sarebbe probabile secondo Jeff Grub pber via degli ostacoli che il COVID-19 ha messo allo sviluppo dei videogiochi. Una situazione che abbiamo visto essere comune a molte aziende, purtroppo.

Jeff Grubb ha parlato di Horizon Forbidden West nel suo show GrubSnax su GiantBomb.com, spiegando che delle sue fonti interne abbiano parlato di potenziali rinvii al 2022. La parola chiave, tuttavia, è proprio “potenziale“, perché al momento niente ancora è stato deciso, ma è solo in discussione. Grubb è anche intervenuto in una discussione su Reddit spiegando la sua dichiarazione: “praticamente ho detto questo: ho provato a chiarire che questo è ciò che sento dire e che non è una cosa sicura.”

Non sarebbe nemmeno la prima volta che si parla di rinviare Horizon Forbidden West: già lo scorso febbraio il leaker di Horizon Zero Dawn su PC parlava di questa eventualità. Guerrilla Games però non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni sullo stato dello sviluppo post-pandemico. Anzi, tra le altre cose lo scorso mese si parlava di uno sviluppo quasi completo. Non sappiamo a questo punto per quale motivo possa essere eventualmente ritardata al 2022 l’uscita, non ci resta che scoprire cosa accadrà con annunci ufficiali.