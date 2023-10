Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged | Recensione

In un periodo a dir poco prolifico per i racing game, che ha visto l'uscita di titoli come Forza Motorsport e The Crew: Motorfest, un altro combattente si unisce alla battaglia. Parliamo di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, il quale, a differenza degli altri due, non punta sul realismo, bensì sul farci tornare bambini, a quando passavamo in rassegna le corsie dei negozi di giocattoli per trovare le macchinine che ci piacevano di più, non vedendo l'ora di arrivare a casa, scartarle e posizionarle sulle infinite piste che occupavano salotti interi.

Dopo due anni dall'uscita del primo titolo, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged continua la serie di Milestone dedicata alle macchinine giocattolo più famose di sempre, riproducendole con un'accuratezza incredibile e, sebbene non con enormi rivoluzioni, dando vita a un gioco divertente e ben confezionato. Ebbene, negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di provare il gioco nelle sue varie modalità e in questa recensione vi forniremo le nostre prime impressioni.

Le Hot Wheels non sono mai state così belle

Il primo elemento che si nota nei primi minuti di gameplay è, senza dubbio, l'incredibile attenzione per i dettagli posta da Milestone nelle automobili: piccoli particolari come le linee di giunzione dovuti al processo di fabbricazione all'effetto lucido della plastica e delle superfici metalliche, oppure l'effetto "rovinato" alla fine delle corse, con graffi e pittura scolorita, esattamente come accade con le macchinine reali dopo averci giocato intensamente.

Nel gioco sono presenti oltre 130 Hot Wheels con licenza (e altre arriveranno in futuro), con svariate tipologie come auto da corsa tradizionali, moto, quad, 4x4 e crossover. Ovviamente i modelli si sbloccheranno con il passare delle ore nelle varie modalità, oppure tramite i crediti in-game, e si potranno poi migliorare modificando le statistiche o cambiandone l'aspetto.

Anche le piste ci hanno lasciato piacevolmente colpiti: sono presenti 5 ambienti, tra cui, ad esempio, sala giochi, campi da minigolf e musei, con i circuiti che sono tutti curati nei minimi dettagli e presentano impedimenti come mostri giocattolo capaci di spararci, sfilze di biglie a terra o massi oscillanti. Avrete modo di esplorarle tutte a partire dalla nuova storia, uno dei cambiamenti principali di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, la quale, però, non rappresenta certamente il punto di forza del gioco.

Combattere dei mostri... guidando

La storia, infatti, è palesemente rivolta al pubblico più giovane, essendo incentrata su un gruppo di giovani eroi con l'obiettivo di fermare gli esperimenti di uno scienziato pazzo, il quale ha dato vita a 5 enormi e pericolose creature. Come decidono di farlo? Restringendole e facendole diventare minuscole, combattendole poi a bordo delle loro Hot Wheels. Insomma, capirete che non siamo dinanzi a una sceneggiatura da Oscar, nonostante i disegni in stile fumetto e il doppiaggio siano comunque più che godibili (per farvi un esempio, a dare la voce al "capo" del team di protagonisti in italiano è Oliviero Corbetta, il doppiatore del Professor Layton).

Insomma, nel corso dei 5 capitoli dovrete affrontare numerose competizioni nelle varie modalità e scontrarvi contro i vari boss, ma nulla che non possiate fare nelle modalità veloci del gioco. Sono presenti, infatti, le classiche gare veloci, attacco al tempo, sfide di derapate e altre modalità da giocare da soli o in compagnia di un amico tramite lo split screen. Non manca poi il multiplayer, dove è possibile anche creare una lobby privata per dare vita a veri e propri tornei, oppure competere con altri giocatori godendo del cross-platform.

Il gameplay di per sé non è cambiato rispetto al primo capitolo, rimanendo principalmente incentrato sul riuscire a eseguire al meglio le numerose derapate presenti in ogni pista in modo da guadagnare più boost possibile e sorpassare gli avversari. Le novità rispetto al predecessore sono l'introduzione dei salti e di un'abilità che permette di colpire gli avversari di lato in modo da farli sbandare o andare completamente fuori pista.

Infine, in termini di grafica, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, per lo meno nella versione Xbox Series S provata da noi, è davvero piacevole, con colori vibranti e texture ben realizzate. Anche il frame rate è sempre stato stabile a 60, non dandoci alcun problema di cali o lag durante le varie modalità.