I Puffi – Dreams, un platform perfetto per i più piccoli | Recensione

Nel panorama videoludico contemporaneo, non è facile che un gioco ispirato a una licenza sia all’altezza delle aspettative, specialmente quando il suo punto di riferimento è un gigante come Super Mario. Ma, con nostra notevole sorpresa, I Puffi – Dreams riesce a farlo grazie alla sua proposta vivace e coinvolgente che trasporta i giocatori - sopratutto i più piccoli - in un'avventura tanto semplice quanto ben progettata. Sviluppato da Ocellus Studios e pubblicato da Microids, questo titolo non si prefigge ovviamente di stravolgere il genere dei platform, ma piuttosto di restituire quel senso di divertimento spensierato tipico della serie.

Viaggio onirico

L'idea alla base de I Puffi – Dreams è tanto semplice quanto funzionale. Gargamella, come al solito, riesce a mettere in difficoltà i nostri piccoli amici blu, avvelenando le amate bacche di Smurfberry con una pozione che li manda tutti in un sonno profondo. Come si evince dal titolo, il nostro compito sarà quello di entrare nei sogni dei Puffi per risvegliarli e fermare i malefici piani di Gargamella.

Sebbene la trama non sia particolarmente complessa, è perfetta per un'avventura che vuole mantenere il focus sul gameplay piuttosto che su una narrazione profonda. L'approccio minimalista alla storia, senza dialoghi o eccessivi approfondimenti, riesce a rendere il gioco più immediato e fruibile anche per i più piccoli, target principale dell'opera.

Il gioco presenta una varietà di mondi onirici, ognuno ispirato alla personalità di un Puffo diverso; questi non solo sono visivamente molto carini, ma anche tematicamente ben strutturati, con ambientazioni che rispecchiano perfettamente i tratti distintivi di ogni personaggio. Per esempio, il mondo di Vanity, con il suo amore per l’estetica, brilla di colori vividi e riflessi, facendo da cornice a un gameplay tanto piacevole quanto creativo.

Un gameplay ben fatto

Il cuore pulsante de I Puffi – Dreams è, infatti, il suo gameplay platform 3D. Se, inizialmente, si potrebbe pensare che il gioco sia semplice e adatto solamente ai più piccoli, la difficoltà cresce gradualmente, facendo spazio a sezioni più impegnative man mano che si prosegue; la struttura del gioco è quella tipica di un platform, per cui dovrete saltare, raccogliere oggetti e risolvere piccoli enigmi, ma con qualche interessante variazione sul tema. La varietà dei mondi e delle meccaniche è proprio uno dei punti di forza del titolo, riuscendo così a mantenere il giocatore motivato e coinvolto nel corso della sua storia, la quale dura circa 7 ore.

Sebbene la difficoltà aumenti progressivamente, il gioco rimane comunque accessibile grazie ai checkpoint numerosi e alla possibilità di riprendere da metà anche durante i combattimenti contro i boss. La sfida diventa significativa soprattutto nelle fasi finali, ma mai così ardua da frustrare i più piccoli, i quali magari avranno bisogno solo di una mano per le parti più difficili.

Una delle meccaniche più interessanti riguarda il sistema di raccolta degli oggetti: ogni livello offre diversi collezionabili, come bobine di filo e bacche blu, e una sfida aggiuntiva sta nel trovare gli oggetti nascosti in angoli remoti del mondo di gioco. Questa ricerca non è solo un incentivo per esplorare di più durante la prima run, ma aggiunge anche una dimensione di rigiocabilità, dato che molti collezionabili sono raggiungibili solo con l’abilità e la pazienza necessarie per esplorare ogni angolo dei livelli.

Bello a 360°

Visivamente, I Puffi – Dreams è una festa per gli occhi: la direzione artistica riesce a trasporre perfettamente l’estetica dei Puffi in un ambiente tridimensionale. Ogni mondo è ricco di colori vivaci, con dettagli che rendono ogni livello unico e interessante da esplorare; la possibilità di osservare il mondo da una prospettiva isometrica aiuta a mantenere il focus sulla piattaforma e le azioni necessarie per avanzare, ma a volte può risultare un po’ complicata, specialmente durante le sequenze di salto più impegnative. Fortunatamente, il gioco è ben progettato e raramente si dimostra frustrante, grazie a un buon bilanciamento tra sfida e giocabilità.

Il comparto musicale è altrettanto piacevole, con brani leggeri e allegri che evocano perfettamente l'atmosfera spensierata della serie animata. La colonna sonora riesce, infatti, a essere nostalgica senza risultare invasiva, accompagnando il giocatore durante le sue avventure senza mai stancare, soprattutto considerando che non vi saranno dialoghi ad accompagnare.

Insomma, I Puffi – Dreams è una piccola gemma del genere platform che riesce a mescolare nostalgia, creatività e accessibilità in un pacchetto ben realizzato. Non si tratta chiaramente di un gioco che cambierà il corso della storia dei platform 3D, ma è sicuramente un’esperienza che merita di essere vissuta dai più piccoli, anche se non hanno mai visto la storica serie animata.