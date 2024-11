Let’s Sing 2025, il miglior gioco karaoke sul mercato? | Recensione

La serie Let’s Sing, ormai un punto fermo del genere karaoke nei videogiochi, ritorna con Let’s Sing 2025, sviluppato da Voxler e pubblicato da Plaion. Con un mix di modalità classiche e novità intriganti, il gioco si propone di offrire un’esperienza accessibile sia ai veterani della serie che ai nuovi aspiranti cantanti. Ma questa nuova iterazione riesce a distinguersi davvero, o è solo un aggiornamento cosmetico? Ve lo raccontiamo in questa recensione.

Alla base del gioco rimane, ovviamente, lo stesso obiettivo principale: cantare i propri brani preferiti e scalare le classifiche grazie alla precisione nel ritmo e nell'intonazione. Con una tracklist di 35 canzoni che spaziano da successi recenti come What Was I Made For? di Billie Eilish a classici intramontabili come Zombie dei Cranberries, Let’s Sing 2025 riesce a offrire una selezione abbastanza varia da accontentare sia gli appassionati di pop moderno che i nostalgici.

Da soli o in compagnia?

Il gioco presenta, come gli altri capitoli della serie, un sistema di punteggi basato su quanto bene si riesce a seguire la melodia, il che lo rende sia competitivo che divertente, soprattutto quando si gioca in gruppo. Le modalità di gioco principali, tra cui Classic Mode e Feat Mode, sono infatti perfette per adattarsi sia alle serate tra amici che alle sessioni in solitaria. In particolare, Feat Mode invita due giocatori a duettare, sincronizzandosi per ottenere il massimo punteggio possibile, dando vita a dei medley con gli amici estremamente spassosi.

Come facilmente intuibile, Let’s Sing 2025 brilla soprattutto nelle sessioni multiplayer, essendo pensato prevalentemente come party game. La modalità per quattro giocatori trasforma ogni serata in una festa, e le sfide online offrono un’alternativa interessante per chi vuole competere contro altri utenti anche se se "fisicamente" in solitaria.

Ecco la tracklist completa di Let's Sing 2025: Alannah Myles – Black Velvet

Alessandra – Queen of Kings

Ariana Grande – Yes, and?

Becky Hill, David Guetta – Remember

Benny Blanco, Halsey & Khalid – Eastside

Benson Boone – Beautiful Things

Billie Eilish – What Was I Made For?

Calum Scott – You Are The Reason

Calvin Harris – Summer

Calvin Harris, Sam Smith – Desire

Cascada – Everytime We Touch

Charli XCX – Good ones

Ed Sheeran – The A Team

FIFTY FIFTY – Cupid

Florence + The Machine – Dog Days Are Over

Jonas Brothers – Waffle House

Jung Kook – Standing Next to You

Justin Bieber – Love Yourself

Kenya Grace – Strangers

Lauren Daigle – You Say

Lewis Capaldi – Forget Me

Mae Stephens – If We Ever Broke Up

Milky Chance – Stolen Dance

Morgan Wallen – You Proof

Muse – Uprising

Olivia Rodrigo – Good 4 U

Omar Apollo – Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All)

OneRepublic – I Ain’t Worried

Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Sia – Gimme Love

Teddy Swims – Lose Control

The Cranberries – Zombie

The Lion King – Hakuna Matata

Toploader – Dancing in the Moonlight

Victor Thompson x Ehis ‘D’ Greatest – This Year (Blessings)

La modalità Carriera rappresenta poi il tentativo più audace di Let’s Sing 2025 di distinguersi dai suoi predecessori: questa modalità narrativa ti mette nei panni di un aspirante cantante che deve dimostrare il proprio valore superando un esame finale presso la Young Music Academy. Una volta passato l’esame, inizia la scalata verso il successo, tra esibizioni e prove sempre più impegnative da superare.

La narrativa, pur essendo ovviamente semplice visto la tipologia di gioco, aggiunge una motivazione extra per continuare a giocare, soprattutto in solitaria, e variare un po' rispetto al classico cantare fine a se stesso. Abbiamo poi apprezzato l'impegno nell'includere delle opzioni di personalizzazione per il proprio avatar, inclusi abiti e mosse di danza, le quali permettono di rendere il proprio percorso un po' più unico. Insomma, una piccola ma significativa aggiunta che dà al titolo un tocco di freschezza.

Microfono... o smartphone alla mano

Un punto di forza di Let’s Sing 2025 è, senza dubbio, l’app Companion, che consente di usare il proprio smartphone come microfono. Questo elimina la necessità di possedere un microfono USB compatibile, rendendo il gioco accessibile a chiunque senza dover spendere soldi extra. L'unico neo è che l’app richiede che il proprio dispositivo e la console siano connessi alla stessa rete Wi-Fi, un dettaglio che potrebbe creare difficoltà a chi ha una configurazione di rete meno flessibile.

Detto ciò, non abbiamo riscontrato particolari problematiche con l'app, trovandola comoda da utilizzare tramite un semplice sistema di accoppiamento via codice; l'unico inconveniente è che anche solo tirare giù la tendina delle notifiche provoca il disaccoppiamento, per cui mentre giocate a Let's Sing dovete tenere a mente che non potrete sfruttare lo smartphone per nient'altro. Inoltre, va notato che l’app Let’s Sing Mic delle versioni precedenti non è compatibile, per cui dovrete necessariamente scaricare la nuova app Companion.

Dal punto di vista tecnico, Let’s Sing 2025 brilla per l’audio cristallino, un elemento essenziale in un gioco di karaoke. Le basi musicali e i testi sono riprodotti in alta qualità, creando un’esperienza immersiva. Anche i menu sono ben organizzati e colorati, per quanto non offrano grandi innovazioni rispetto ai capitoli precedenti. Dall'altra parte, gli sfondi dinamici durante le performance quando non c'è un video in riproduzione aggiungono sì un tocco visivo, ma rimangono abbastanza generici e poco ispirati; considerando l’evoluzione grafica di altre serie di lunga durata come Just Dance, ci saremmo aspettati un design più audace o personalizzabile.

Il pass VIP

Arriviamo infine all'elefante nella stanza di Let’s Sing 2025, ovvero il modello di abbonamento VIP Pass, che per 12 mesi dà accesso a oltre 150 canzoni aggiuntive e contenuti esclusivi come eventi stagionali. La versione base include un mese gratuito, ma chi desidera l’esperienza completa dovrà acquistare il Platinum Edition, che comprende un anno di abbonamento. Sebbene il VIP Pass offra un enorme valore per i fan più accaniti, può risultare comunque limitante per chi preferisce un’esperienza più completa senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’assenza di alcune tracce classiche nella tracklist iniziale potrebbe spingere i giocatori a non acquistare proprio il titolo.

Insomma, Let’s Sing 2025 riesce ancora una volta a mantenere viva la magia del karaoke con una formula che mescola in modo ottimo novità e tradizione. Il cuore del gioco – il puro piacere di cantare – rimane intatto rispetto ai capitoli precedenti, confermandolo come un titolo che può animare qualsiasi festa e che, grazie alla modalità Carriera, offre un’opzione intrigante anche per chi preferisce giocare da solo. Se siete appassionati di karaoke o cercate un titolo per divertirvi con gli amici, Let’s Sing 2025 merita sicuramente un posto nella vostra collezione.