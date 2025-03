Il logo di Monster Hunter Wilds nasconde un mistero, ma Capcom non vuole rivelarlo

Il logo di Monster Hunter Wilds nasconde un intricato sistema di simboli che sta generando dibattiti tra i fan di tutto il mondo. Mentre il gioco continua a macinare record di vendite dopo il suo lancio, la community di appassionati ha iniziato a decifrare i messaggi nascosti nell'iconografia ufficiale del titolo, scoprendo collegamenti con la trama e riferimenti alla storia della saga che i creatori hanno deliberatamente disseminato come indizi. Kaname Fujioka, direttore artistico ed esecutivo del progetto, ha confermato l'esistenza di questi elementi criptici, ma ha preferito lasciare ai giocatori il piacere della scoperta.

Una delle prime interpretazioni emerse riguarda i sei draghi visibili nel logo di Monster Hunter Wilds. Secondo quanto rivelato da Fujioka in un'intervista rilasciata a Famitsu, questa scelta grafica non è casuale ma rappresenta "la volontà dei sviluppatori, o forse potremmo chiamarlo una sorta di messaggio". In effetti, nonostante la serie abbia abbandonato la numerazione progressiva dei capitoli, Monster Hunter Wilds rappresenterebbe idealmente il sesto capitolo principale della saga.

"Vogliamo incoraggiare i giocatori a scegliere i giochi e viverli come opere indipendenti, per questo non li numeriamo", ha spiegato Fujioka. "Tuttavia, parlando dei nostri sentimenti come creatori, preferiamo considerare questo come il sesto capitolo della serie", ha aggiunto, confermando implicitamente che Monster Hunter World era il quinto mentre Monster Hunter Rise rappresentava una sorta di capitolo intermedio.

Il significato segreto legato alla trama

Esiste però un ulteriore livello di interpretazione che va oltre la semplice numerazione della serie. Fujioka ha accennato a un significato "molto astratto" connesso alla narrazione del gioco, senza però rivelarne i dettagli. Questa reticenza ha naturalmente alimentato le speculazioni tra i fan, che hanno iniziato a elaborare diverse teorie interpretative.

Una delle ipotesi più accreditate suggerisce che i quattro cerchi presenti nel logo rappresentino i quattro superpredatori che dominano l'ecosistema di gioco. Particolarmente interessante è l'interpretazione della sfera inferiore, che sembra contenere un uovo - possibile riferimento all'uovo di Arkveld mostrato alla fine dei titoli di coda e che potrebbe simboleggiare la nascita di una nuova creatura rappresentata dalla grande testa di drago che domina il logo.

Gli sviluppatori sembrano aver integrato questi elementi narrativi nell'identità visiva del gioco per rafforzare il legame con la storia, invitando implicitamente i giocatori a prestare attenzione a ogni dettaglio.