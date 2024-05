Sony toglie Horizon: Zero Down dal catalogo PS Plus, remastered in arrivo?

Sony ha annunciato la sua intenzione di rimuovere Horizon: Zero Dawn, uno dei suoi giochi di punta realizzati dallo studio Guerrilla, dalla biblioteca di PlayStation Plus entro la fine di maggio. La versione specifica in questione è Horizon Zero Dawn: Complete Edition, che include l'espansione Frozen Wilds.

La notizia è stata inizialmente scoperta da un utente di Reddit, noto come Melodic_Cake_3344, che ha notato un nuovo messaggio sulla dashboard di PlayStation, indicando la fine dell'inclusione di Horizon: Zero Dawn nel catalogo dei giochi PS Plus Extra il 21 maggio. Tale azione ha immediatamente sollevato voci su una possibile remaster del gioco per PlayStation 5, portando a pensare che Sony possa presto annunciare questa novità.

Gli indizi su una versione remastered di Horizon: Zero Dawn erano già cominciati a circolare in rete fin dall'ottobre del 2022, quando erano state diffuse voci su un'edizione aggiornata dell'avventura di Aloy su PS4, prevista per la console di nuova generazione. Tuttavia, da allora non sono emersi ulteriori dettagli.

La remastered di Horizon Zero Dawn dovrebbe presentarsi con grafiche migliorate, in linea con la qualità visiva del suo seguito, Horizon Forbidden West, oltre a introdurre nuovi modelli di personaggi, illuminazione, animazioni, e una serie di novità legate all'accessibilità, oltre a modalità grafiche aggiuntive e miglioramenti generici alla giocabilità.

Nonostante Horizon: Zero Dawn sia già giocabile su PS5, beneficiando di un aggiornamento che ne migliora la resa grafica a 4K e 60 fotogrammi al secondo, la prospettiva di un remastered ha sollevato discussioni nella community di appassionati - per quanto non sia raro per Sony puntare su remaster e remake di giochi di successo, come dimostrato dalle recenti riedizioni di titoli come Marvel's Spider-Man, The Last of Us Part I e The Last of Us Part II -.

La strategia di Sony di non rilasciare nuovi titoli appartenenti a grandi franchise esistenti prima di aprile 2025 lascia presupporre che remastered e remake giocheranno un ruolo chiave nel mantenere alto l'interesse attorno alla piattaforma PlayStation nel corso dei prossimi anni.