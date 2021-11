Il nuovo Saints Row è stato rimandato! Non sarete felici di sapere quando uscirà

La saga di Saints Row è letteralmente scoppiata con il terzo capitolo; il gioco che ha saputo consacrare al mondo intero le folli avventure dei Saints. Dopo un quarto capitolo che ha un po’ diviso la fanbase, Volition ha deciso di ripartire da zero con un reboot della caciarona saga open world. Oggi, però, arrivano brutte notizie da parte del team di sviluppo, il quale conferma di aver rinviato il titolo di prossima uscita.

La comunicazione è chiara, il nuovo Saints Row è stato rinviato al prossimo 23 agosto 2022. Una data molto lontana e che non farà piacere a chi stava già pregustando di poter mettere le mani su questo grande ritorno. A darci maggiori dettagli sul rimando è stato Jim Boone, il direttore creativo di Volition che sta lavorando a questo reboot, il quale ha confermato che il team vuole dare ai fan il miglior titolo della saga possibile, e per farlo serve del tempo extra.

A Volition serve parecchio tempo per raggiungere l’asticella che si sono prefissati con questo nuovo titolo, per questo Saints Row non è stato rimandato di un mese o due, ma di ben sei mesi. Questo perchè la grandezza del titolo e delle ambizioni del team richiedono parecchia attenzione e un lavoro maggiore per permettere ai tanti appassionati del brand di poter tornare in un mondo ancora più immersivo e particolare.

Jim Boone chiude il messaggio alla community confermando che ne i personaggi e nemmeno la storia del gioco verranno ritoccati, e tutto il comparto narrativo resterà uguale a quelle che sono state le premesse raccontate in sede di annuncio qualche mese fa.