Saints Row: il nuovo gioco mostra il suo stravagante gameplay

Annunciato poco prima della Gamescom 2021, il nuovo Saints Row è stato molto restio a mostrarsi. Il nuovo reboot della serie, che avviene ad anni di distanza dopo l’ultimo capitolo, si è mostrato infatti solamente nel corso della fiera di Colonia. Oggi però, grazie ad una clip diffusa da Deep Silver in esclusiva per Game Informer, abbiamo un breve (ma stravagante) video di gameplay, che ci mostra una breve sessione di gioco.

La clip, che trovate come di consueto in questa notizia, è in realtà un accurato montaggio di alcune scene di gioco del nuovo Saints Row. Pur essendo relativamente breve, il filmato è in grado di mostrarci alcune peculiarità del gioco, focalizzandoci ancora di più sull’ambientazione, ovvero la fittizia e caricaturale Santo Ileso, che richiama tantissimo le città dell’America del Sud. L’ambientazione rurale, quella del deserto, è la prima che ci viene mostrata, con tanto di dune buggy dove il protagonista la utilizza per commettere una vera e propria carneficina investendo i passanti.

Nelle inquadrature successive, però, quello che possiamo notare del nuovo Saints Row è la differenza tra i vari ambienti, così come sono diversi i personaggi che popolano questo mondo. Si passa da una zona centrale fino ai sobborghi periferici, circondati da venditori e passanti impegnati a svolgere diverse attività. Il tutto si conclude con uno skyline al tramonto, dove il protagonista si erige su una struttura metallica, offrendoci una panoramica molto profonda dell’ambientazione del titolo.

Santo Ileso è ancora rappresentata con un footage pre-alpha, così come tutto il nuovo Saints Row. Molto probabilmente le attività e l’ambiente potrebbero cambiare radicalmente prima dell’uscita, prevista almeno per ora per il 25 febbraio 2022. Con l’arrivo dei TGA a dicembre forse sarà possibile dare uno sguardo ancora più approfondito al gioco, dunque restate sintonizzati su Tom’s Hardware per non perdervi nessuna notizia in merito.