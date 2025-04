The Witcher 4, molti utenti segnalano inviti alla "beta": è una truffa, state attenti

Una recente ondata di messaggi fraudolenti sta colpendo i fan della celebre saga videoludica The Witcher. Numerosi utenti della community hanno segnalato di aver ricevuto inviti apparentemente ufficiali per partecipare a una presunta fase beta di "The Witcher 4". CD Projekt RED, la software house polacca dietro il franchise, ha prontamente risposto confermando che si tratta di una campagna di phishing orchestrata per ingannare i giocatori e potenzialmente sottrarre dati sensibili.

L'azienda ha già avviato le procedure necessarie per contrastare questa diffusione di messaggi ingannevoli.

La strategia dei truffatori sfrutta l'entusiasmo dei fan per un possibile nuovo capitolo della saga, creando false comunicazioni che imitano lo stile e il tono ufficiale dello studio di sviluppo. Si tratta di una tattica sempre più diffusa nel settore dei videogiochi, dove l'attesa per titoli molto amati rappresenta terreno fertile per operazioni fraudolente. CD Projekt RED ha voluto ribadire che qualsiasi test beta futuro verrebbe comunicato esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell'azienda.

La casa di sviluppo ha invitato tutti coloro che dovessero ricevere tali comunicazioni a segnalare immediatamente il tentativo di truffa utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme di posta elettronica o dai social network. Una procedura fondamentale per limitare la diffusione di questi messaggi e proteggere altri potenziali bersagli della truffa.

Con un richiamo all'universo narrativo della serie, CD Projekt RED ha concluso il suo avviso con un tono leggero ma efficace: i cacciatori di mostri professionisti non cadono nelle truffe, ma le individuano e le eliminano. Un riferimento al protagonista Geralt di Rivia che utilizza proprio la sua esperienza e attenzione ai dettagli per scovare le minacce nascoste, proprio come dovrebbero fare i giocatori di fronte a queste comunicazioni sospette.

The Witcher 4 è stato annunciato lo scorso dicembre durante i The Game Awards e da quel momento le notizie sul gioco sono pressoché cessate (e pensiamo che non ce ne saranno altre per moltissimo tempo).

In un'epoca in cui le truffe informatiche diventano sempre più sofisticate, l'invito alla cautela da parte di CD Projekt RED rappresenta un promemoria importante per tutti gli appassionati: verificare sempre le fonti delle comunicazioni, diffidare delle offerte troppo allettanti e consultare i canali ufficiali prima di fornire qualsiasi tipo di dato personale o scaricare file da fonti non verificate.