CD Projekt Red collaborerà con il team di Pokémon Go

Il panorama dei videogiochi mobile si prepara ad accogliere un nuovo titolo che potrebbe rivoluzionare il mercato. CD Projekt Red, lo studio polacco noto per aver creato capolavori come The Witcher e Cyberpunk 2077, ha annunciato una collaborazione strategica con Scopely, uno dei publisher "colossi"del settore dei giochi mobile, che recentemente ha fatto parlare di sé per l'acquisizione di Niantic, la software house dietro il fenomeno Pokémon Go. L'annuncio, arrivato attraverso il report finanziario 2024 della società polacca, mantiene un velo di mistero sul progetto, limitandosi a dichiarare che si tratterà di "un gioco ambientato in uno degli universi narrativi di CD Projekt".

Al momento, le possibilità sembrano equamente distribuite tra i due franchise di punta dello studio. Da un lato, l'universo di The Witcher potrebbe beneficiare di un nuovo titolo mobile per alimentare l'interesse in vista dell'uscita di The Witcher 4, prevista nei prossimi anni. Dall'altro, il mondo distopico di Cyberpunk 2077, che ha già in cantiere un sequel, rappresenta un terreno ancora relativamente inesplorato nel settore mobile.

La scelta dell'ambientazione sarà cruciale non solo per il successo commerciale dell'operazione, ma anche per le strategie di marketing a lungo termine di CD Projekt Red. Considerando l'esperienza di Scopely nel creare esperienze mobili coinvolgenti e potenzialmente redditizie, questa partnership potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe le aziende.

Il futuro dei giochi mobile potrebbe passare da questa inedita collaborazione

Non si tratta della prima incursione dello studio polacco nel territorio dei giochi per smartphone. The Witcher ha già generato diverse esperienze mobile di successo, tra cui Gwent: The Witcher Card Game, The Witcher Monster Slayer e Thronebreaker: The Witcher Tales. Questi titoli hanno dimostrato la capacità dello studio di adattare le proprie proprietà intellettuali al formato mobile senza comprometterne la qualità narrativa e ludica.

Al contrario, l'universo di Cyberpunk ha visto finora un solo adattamento mobile: Roach Race, un mini-gioco relativamente semplice. Questa disparità potrebbe suggerire che Night City e i suoi abitanti potrebbero essere i protagonisti della nuova collaborazione, offrendo agli sviluppatori un terreno quasi vergine su cui costruire.

La scelta di Scopely come partner non è casuale. L'azienda, dopo l'acquisizione di Niantic, si è posizionata come uno dei leader indiscussi nel settore dei giochi mobile, specialmente quelli basati su proprietà intellettuali di valore. La loro esperienza con titoli di successo e la capacità di monetizzare efficacemente le esperienze di gioco rappresentano asset fondamentali per questo progetto.

Le competenze tecniche di Scopely, particolarmente nel campo della realtà aumentata ereditata da Niantic, potrebbero portare a un'esperienza di gioco innovativa che sfrutti le caratteristiche uniche dei dispositivi mobili. Immaginate un gioco che vi permetta di cacciare mostri come Geralt di Rivia nel vostro quartiere, o di interagire con ologrammi cyberpunk nelle strade della vostra città.

Il timing dell'annuncio, all'interno del report finanziario anziché tramite un evento dedicato, suggerisce che il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Tuttavia, la decisione di comunicare questa partnership agli investitori indica che CD Projekt Red considera questa mossa strategicamente rilevante per il futuro dell'azienda.

In un mercato videoludico sempre più competitivo, la diversificazione delle piattaforme rappresenta una strategia essenziale per massimizzare il valore delle proprietà intellettuali. I giochi mobile, con il loro potenziale di raggiungere miliardi di utenti e generare ricavi continui attraverso microtransazioni, sono diventati un pilastro imprescindibile per gli editori di videogiochi di ogni dimensione.

Nei prossimi mesi, i fan di entrambi gli universi narrativi saranno sicuramente in attesa di ulteriori dettagli su questa collaborazione che promette di portare l'eccellenza narrativa di CD Projekt Red nelle tasche di milioni di giocatori in tutto il mondo, con il supporto dell'esperienza tecnica e commerciale di uno dei giganti del mobile gaming.