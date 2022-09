Pur avendo confermato di esserci al lavoro, ovviamente Valve non può ancora spiegare nel dettaglio come sarà Steam Deck 2. Al di là dei rumor e delle ipotesi, però, l’azienda ha avuto modo di esporre le sue idee per il suo prossimo handled in una lunga intervista con Famitsu, arrivando a non escludere praticamente nulla. Se quindi speravate di vedere un hardware più classico, magari solamente più potente, sappiate che i vostri desideri potrebbero non essere esauditi.

Lo ripetiamo: al momento siamo ancora nel campo dei rumor e delle ipotesi, ma è la stessa Valve a consegnarci un interessante argomento di discussione. Come dichiarato infatti dai numerosi impiegati della società su Famitsu, il prossimo Steam Deck potrebbe mutare non solo di forma e di dimensioni, ma anche a livello di concept. Il prossimo handled, infatti, potrebbe diventare anche un device esclusivamente in cloud, senza possibilità di riprodurre nativamente i giochi.

Non sarebbe una novità. Nel mondo dei videogiochi ci si sta lentamente spostando verso nuove tecnologie, tra cui il gioco in streaming. Microsoft lo sta già facendo con Xbox, che da semplice brand di console è diventato un vero e proprio ecosistema, che include appunto anche il gioco in streaming tramite abbonamento. Sony, dal canto suo, ha provato con PlayStation Now, facendolo poi evolvere in un servizio con delle basi simili proprio a quello della casa di Redmond, anche se distante dalla sua vera natura.

Sicuramente è ancora presto per trarre delle conclusioni vere e proprie, ma non è escluso che in futuro Valve non possa fare ragionamenti del tutto simili. Al momento però è ovviamente presto per pensare a un successore di Steam Deck. L’unica cosa certa è che si farà, salvo (ovviamente) cambiamenti improvvisi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.