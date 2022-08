Già in passato Valve aveva ipotizzato l’arrivo di un successore di Steam Deck, ma ora è ufficiale. Nel corso della notte italiana, infatti, la società ha deciso di annunciare che sì, ci sarà un nuovo hardware. La rivelazione è presente nel nuovo libretto della console, pubblicato in occasione del lancio dell’hardware nei territori asiatici.

Come riportato da GamesRadar, infatti, nel libretto è chiaramente presente una citazione al prossimo hardware della casa di Valve. Il nome Steam Deck 2 non è ovviamente ufficiale ed è ancora presto per pensare al successore dell’handled, ma Valve ha le idee chiare: ci sarà una nuova “console”, che seguirà le orme di quella attuale, ma con qualche piccola differenza.

“Questa è una linea di prodotti multi generazionale. Valve supporterà Steam Deck e SteamOS nel prossimo futuro. Abbiamo appreso molto dalla community e dal loro utilizzo dell’hardware e progetteremo una nuova versione in base ai feedback dei giocatori”, le parole di Valve contenute nel nuovo libretto. Inutile girarci intorno: l’hardware della società sarà disponibile, nel prossimo futuro, in una nuova edizione. Alcuni dettagli sono già stati divulgati: Valve ha infatti affermato che il successore della console sarà sicuramente con più memoria e sarà un sistema più “aperto” rispetto alla prima versione.

Dopo anni di tentativi nel mondo dell’hardware, la società guidata da Gabe Newell sembra aver trovato la formula perfetta per conquistare i giocatori. Nel corso degli anni Valve aveva infatti lanciato dei PC pre-assemblati, chiamati Steam Machine, ma che non trovarono il favore del pubblico. Stessa sorte era toccata al controller di Steam. Con il lancio dell’handled, però, il discorso è cambiato: naturale dunque che si voglia inseguire un successo incredibile, ma servirà ancora un bel po’ di tempo prima di scoprire “Steam Deck 2”. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.