Quando si parla di Minecraft ormai è diventato sempre più difficile sorprendersi. D’altronde la fantastica community che popola ogni giorno il sandbox di Monjang ha saputo mostrarci come con le giuste idee il gioco può essere usato come una vera e propria valvola di sfogo creativa. Giusto ieri vi abbiamo mostrato come uno youtuber è riuscito a costruire una vera e propria automobile funzionante nel gioco, ed ecco che nel giro di poche ore troviamo un’altra creazione a dir poco incredibile.

Ora un altro grande appassionato di Minecraft ha pubblicato su Reddit alcuni scatti della sua ultima opera. Questo utente, conosciuto in rete come ‘bubbaflubba2’ si è messo d’impegno e con gran pazienza ed è riuscito a costruire la Casa Bianca in scala 1:1 all’interno del sandbox di Mojang. Quel che rende questa costruzione ancora più incredibile è la cura con cui questo utente ha realizzato non solo l’edificio, ma anche i diversi elementi che si trovano nel giardino.

Come se tutto ciò non fosse abbastanza, questa costruzione è stata messa a disposizione di tutti, con la possibilità di esplorare sia il giardino esterno che le sale della famosissima Casa Bianca. L’autore di quest’opera sottolinea, però, come in molte delle aggiunte si è dovuto prendere una certa libertà creativa, quindi è possibile che nei corridoi dell’edificio vi troverete davanti a quadri e sculture non propriamente esistenti nella reale Casa Bianca.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi a tal punto di voler assolutamente farvi un giro nella Casa Bianca realizzata da questo appassionato in Minecraft, sappiate che potete scaricare l’intera mappa comodamente a questo indirizzo.