Negli anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare con tutto il cuore Minecraft. Il titolo cubettoso di Mojang ci ha insegnato molto su come realizzare un sandbox completamente libero da ogni paletto, e come costruire un vero e proprio spazio libero in cui i giocatori di ogni età possono dare sfogo alla propria creatività. Ora, dopo una recente mappa a tema horror, c’è chi ha deciso di realizzare nel sandbox un’automobile realmente funzionante.

Come è ben noto a tutti ormai da diversi anni, molti dei creatori di contenuti che si possono trovare sul web utilizzano Minecraft per realizzare tutta una serie di video molto interessanti. Uno di questi è lo youtuber conosciuto come ‘Mysticat’, il quale ha un canale ricco di video in cui mette in mostra alcune delle sue più incredibili opere realizzate nel titolo Mojang. Una delle più recenti ha attirato le attenzioni di molti, dato che questo utente è riuscito a costruire un’automobile senza alcun bisogno di usare delle mod.

Lo youtuber ha spiegato come ha realizzato il tutto in uno dei suoi ultimi video. In breve, per realizzare un’auto funzionante in Minecraft, Mysticat ha usato dei Command Blocks. La cosa veramente fantastica di questo video è vedere con quanta cura lo youtuber ha realizzato la sua opera partendo da una base già pronta per poi personalizzarla in quasi ogni aspetto come più gli aggradava in quel momento.

La cosa ancora più divertente è come questo video possa effettivamente aiutare i tantissimi appassionati di Minecraft a realizzare per conto proprio un’automobile realmente funzionante senza bisogno di scaricare alcuna mod.