Indignati per le Game Key Card? Anche Indiana Jones su PS5 non è tutto su disco

La questione della preservazione dei contenuti sta diventando sempre più rilevante, soprattutto quando titoli molto attesi come "Indiana Jones e l'antico Cerchio" arrivano su PlayStation 5 con delle limitazioni significative. I collezionisti e gli appassionati di edizioni fisiche dovranno fare i conti con una realtà scomoda: il disco di gioco contiene solo una minima parte dell'esperienza completa, obbligando a un download di oltre 100GB e sollevando interrogativi sul futuro dell'accesso ai videogiochi e sulla loro conservazione a lungo termine. Questa pratica, sempre più diffusa nel settore, sta trasformando silenziosamente il concetto stesso di "possesso" di un videogioco fisico.

La versione PS5 dell'avventura sviluppata da MachineGames, pubblicata con alcuni mesi di ritardo rispetto all'uscita su Xbox grazie alla nuova strategia multipiattaforma di Microsoft, nasconde infatti un dettaglio che molti potrebbero scoprire solo dopo l'acquisto. Il disco contiene appena 20 GB di dati, una frazione minima rispetto ai 135 GB totali necessari per l'installazione completa del gioco. In altre parole, senza una connessione internet per scaricare il restante contenuto, il disco risulta praticamente inutilizzabile.

La scoperta arriva dal canale YouTube Retro Game Future, che ha portato all'attenzione del pubblico questa problematica. L'assenza di informazioni chiare sulle confezioni di vendita aggrava ulteriormente la situazione, poiché le immagini promozionali non evidenziano adeguatamente l'obbligo di download aggiuntivi per poter giocare, rendendo impossibile per i consumatori fare una scelta informata senza ispezionare fisicamente la confezione in negozio.

Questa situazione solleva interrogativi fondamentali sulla preservazione dei videogiochi. Quando in futuro i server di PlayStation non saranno più operativi, i possessori del disco fisico si ritroveranno con un oggetto praticamente inutile, non diverso da un acquisto puramente digitale. La differenza sostanziale è che, almeno nell'immediato, la copia fisica mantiene il vantaggio di poter essere rivenduta o prestata, opzioni non disponibili per gli acquisti digitali sulla piattaforma Sony.

Il caso di Indiana Jones non è isolato, ma rappresenta una tendenza crescente nell'industria videoludica che sta gradualmente erodendo i benefici tradizionalmente associati all'acquisto di copie fisiche. Pur presentandosi come un'edizione tangibile, completa di confezione e disco, il prodotto finale risulta essere un ibrido che dipende criticamente dall'infrastruttura online del produttore.

Il disco fisico diventa così un semplice "token" per l'accesso al contenuto digitale.

Per molti giocatori, specialmente quelli abituati al download digitale o con connessioni internet stabili, questo aspetto potrebbe sembrare irrilevante. Tuttavia, per i collezionisti, gli appassionati di preservazione videoludica e chi vive in aree con connettività limitata, rappresenta un problema concreto. La pratica solleva anche questioni etiche riguardo la trasparenza commerciale delle aziende produttrici.

Nonostante queste criticità, "Indiana Jones e l'antico Cerchio" rimane un titolo molto atteso su PlayStation 5, dove è già possibile prenotarlo attraverso rivenditori come Amazon. Il gioco, ambientato tra gli eventi del primo e del terzo film della saga cinematografica, promette di offrire un'avventura coinvolgente nei panni dell'iconico archeologo.

Il dibattito sulla preservazione dei videogiochi continuerà probabilmente ad intensificarsi nei prossimi anni, man mano che l'industria si orienta sempre più verso soluzioni ibride o completamente digitali, lasciando ai consumatori e agli storici del medium il compito di adattarsi a un panorama in rapida evoluzione, dove il possesso fisico assume significati sempre più sfumati e condizionali.