Jumanji Il Videogioco, ecco il primo trailer del gameplay

È stato rilasciato oggi da Bandai Namco, il trailer gameplay di Jumanji Il Videogioco insieme ad alcune immagini e ad un posticipo della data di uscita.

Dopo l’annuncio di Bandai Namco Entertainment di Jumanji Il Videogioco qualche mese fa, ecco nuovamente la nuova opera sotto i riflettori con la pubblicazione nella giornata di oggi, di un trailer dedicato. Il video, che vi postiamo sotto, ci aiuta a comprendere meglio la natura del progetto e soprattutto il suo adrenalinico quanto “pazzo” gameplay.

Basato sul noto franchise cinematografico partito nel 1995 e poi proseguito nel 2017 con Jumanji: Benvenuti nella Giungla, sequel che ha visto la partecipazione di Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart; Jumanji Il Videogioco è prettamente incentrato su un gameplay cooperativo. Il video mostra i quattro personaggi iconici dell’ultimo film della saga, impegnati a combattere contro un gran numero di nemici diversi. Per sconfiggere gli avversari i protagonisti avranno a disposizione due tipi di approcci: quello corpo a corpo o a lungo raggio.

La modalità cooperativa supporterà sia il gioco in locale che online e stando al trailer, non sembra possibile poter affrontare Jumanji Il Videogioco in solitaria. Non è al momento nemmeno chiaro se si possa scegliere un personaggio e far utilizzare gli altri componenti del gruppo dall’intelligenza artificiale. Tale funzionalità sarà sicuramente annunciata successivamente.

Oltre al trailer gameplay di Jumanji Il Videogioco, Bandai Namco Entertainment ha comunicato che la data di lancio è stata spostata di una settimana. L’opera sarà infatti disponibile a partire dall’8 novembre su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.