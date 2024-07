I migliori TV 4K OLED per giocare (luglio 2024)

Come scegliere un TV 4K OLED per giocare?

I migliori TV 4K OLED per giocare o, più semplicemente, i migliori TV per giocare. Ammettetelo: in questi ultimi anni, considerato l'arrivo di console e schede video performanti, siete soliti digitare frasi di questo tipo sui principali browser, perché avete in programma di cambiare il vostro televisore così da sfruttare al meglio i nuovi hardware. Compiere questa scelta, tuttavia, non è mai facile, e in questi mesi con alcune guide dedicate abbiamo fatto il possibile per indirizzarvi verso il prodotto giusto, il più adatto alle vostre necessità.

In questo nuovo aggiornamento datato luglio 2024 abbiamo aggiunto nuovi prodotti, sostituendo la vecchia lista dei televisori che avevamo incluso nei mesi precedenti. Abbiamo inoltre ridotto la scelta a soli 4 esemplari, in maniera tale da assicurarvi la scelta fra quelli che sono, a tutti gli effetti, i migliori OLED votati al gaming.

Ma quali sono le caratteristiche da tenere d'occhio? Ne abbiamo parlato moltissimo nel corso degli ultimi mesi, quindi ci limiteremo a ripeterci: per un'esperienza gaming di livello avete bisogno di uno schermo 4K dotato di porte HDMI 2.1, così da avere accesso a tecnologie quali Freesync, G-Sync, VRR e ALLM. La particolarità di questa guida, come da titolo, è che i televisori non solo hanno tutte le caratteristiche necessarie, ma sono anche tutti degli schermi OLED, quindi caratterizzati da contrasti infiniti e da una resa cromatica eccellente.

Detto ciò, andiamo a vedere quali sono i migliori TV 4K OLED per giocare, quindi pronti per le attuali console e per i più prestanti computer da gaming. Qualora non foste interessati alla tecnologia OLED, il suggerimento è di consultare questo articolo, all'interno del quale è possibile trovare altri televisori adatti al gaming di nuova generazione.

Come scegliere un TV 4K OLED per giocare?

Il setup tradizionale per la stragrande maggioranza di giocatori console, il più comune e apprezzato. Divano-TV è da sempre un'accoppiata vincente, anche per le attuali Xbox Series e PlayStation 5, che anzi trovano nei TV di ultima generazione degli ottimi partner. Tra specifiche HDMI 2.1, VRR, ALLM e 120Hz, i maggiori produttori di TV stanno facendo il possibile per assecondare le volontà dei giocatori, come dimostrano tutti i modelli da noi selezionati all'interno di questa guida. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte queste caratteristiche!

HDMI 2.0 oppure 2.1?

Dal momento che le console supportano pienamente i nuovi formati HDMI 2.1, il nostro consiglio è di puntare proprio sui televisori con questa caratteristica, a meno di non dover necessariamente scendere a compromessi a causa del budget. HDMI 2.1, infatti, consente di godere di immagini 4K a 120Hz con chroma 444, ovvero il meglio del meglio per quanto riguarda la resa dei colori e della fluidità delle immagini. Vi sono poi anche altre caratteristiche come ALLM e VRR, che riducono drasticamente l'input lag e il tearing a schermo. Il primo consente al televisore di lanciare automaticamente la modalità gioco quando necessario, così da accontentare anche gli utenti più pigri, coloro i quali che, televisore rimosso dalla confezione, altro non fanno che collegarlo alla presa di alimentazione, senza preoccuparsi dei vari settaggi video. Il secondo, invece, il VRR, è una tecnologia utilissima per tutti quei titoli non dotati di un frame rate stabile. In sostanza, ciò che avviene, è una sincronizzazione tra refresh rate e frame rate in-game, così da evitare artefatti quali tearing oppure drastici cali nel frame rate.

Cosa sono input lag e HDR?

Una volta deciso il formato HDMI, è il momento di scegliere un pannello che abbia anche un input lag basso (per fortuna, oggi, parecchio ridotto anche su TV) e che supporti i più comuni formati HDR. Il più diffuso in ambito gaming è HDR10; in secondo piano, ma è del tutto in fase sperimentale e riguarda esclusivamente Xbox, il Dolby Vision. Quest'ultimo è molto raro da trovare, specialmente associato al gaming. I televisori Sony, ad esempio, lo supportano in pieno, ma solo per quanto concerne la visione di film e serie tv; ad oggi, l'unico produttore TV davvero pronto per il gaming in Dolby Vision è LG, che ha sviluppato una modalità pensata per il gioco la quale supporta in contemporanea persino il VRR e il Free-Sync, davvero il meglio del meglio.

HGiG, cos'è e perché è importante?

Ebbene fare una precisazione: ad oggi l'esperienza HDR nel gaming è un po' sporca, nel senso che non vi è una buona collaborazione tra schermo, console e software. Ecco perché, ormai da qualche anno, è stato lanciato HGiG, nato dall'unione di tutti i più noti produttori TV per risolvere queste problematiche. Soltanto in questo modo, infatti, otterrete un'ottima comunicazione tra i device, e non sarà necessario calibrare manualmente HDR su ogni singolo videogioco. Tuttavia, queste condizioni vanno rispettate da ambo le parti: affinché tutto questo accada davvero, non solo il televisore deve supportare HGiG, ma anche i giochi devono essere pensati dagli sviluppatori per accompagnare questo standard. Ad oggi, non sono moltissimi i videogiochi supportati, esattamente come le TV, tra le quali spicca la presenza di LG, ancora una volta impeccabile in ambito gaming.

Quanto è importante l'audio?

Lo sappiamo: puntare anche sull'audio può sembrare sciocco, vista la sempre più diffusa abitudine di affiancare un buon impianto audio al proprio televisore. Tuttavia, se proprio non vi va di spendere altri soldi per una buona soundbar, consigliamo di prendere in considerazione i TV Sony, da sempre caratterizzati da una resa acustica di tutto rispetto, compresi tutti i formati più comuni, a partire dal DD e Dolby Atmos. Per quanto riguarda il design, invece, l'obiettivo è quello di puntare su un design super minimale, così da mimetizzare il tutto e dar ampio risalto alle vostre PlayStation 5 e Xbox Series X.

Perché uno schermo OLED è la scelta ideale?

L'eccellenza in ambito televisivo, ad oggi, è rappresentata dagli OLED, tipologia di pannello che riesce a gestire in modo indipendente ogni pixel e raggiunge un livello nella resa dei neri semplicemente imparagonabile ad altre tecnologie (anche LED con supporto al local-dimming e mini-LED). Questi modelli sono perlopiù diffusi in ambito cinematografico, suggeriti quindi per film e Serie TV, ma nell'ultimo periodo hanno preso piede anche in ambito gaming, anche se a causa di un noto problema denominato burn-in, alcuni sono parecchio allarmati e preferiscono optare per un LED o QLED (qui la nostra guida). Superato questo timore, però, parecchio arginabile facendo un refresh periodico dei pixel e attivando le impostazioni di inattività per mandare lo schermo off quando non si digita alcun input, sarà difficile tornare indietro: una volta che vi troverete davanti a immagini così dettagliate e profonde, sarete certi di aver fatto la scelta giusta.

Su che prezzo orientarsi?

Scontato che sia, è giusto ribadirlo: in questo articolo non troverete di certo dei televisori votati al risparmio, con prezzi abbordabilissimi e adatti a tutti. Tuttavia, complice l'arrivo di nuovi modelli e di differenti dimensioni, portarsi a casa un OLED completo di tutte le funzionalità gaming attorno ai 900€ non è affatto un'utopia. Infatti, tanto per fare un esempio, la serie OLED C3, adesso che LG ha lanciato la nuova serie C4, ha dei costi significativamente più abbordabili. In alternativa, se quello che cercate è un risparmio sostanziale, vi consigliamo di sfruttare i consigli inseriti in questa guida e cercare le stesse caratteristiche (HDMI 2.1, VRR, input lag ridotto e HDR) sui televisori OLED degli stessi brand, ma usciti negli anni precedenti, visto che sovente sono oggetto di promozioni interessanti. Ovviamente non avrete il massimo delle tecnologie attualmente disponibili sul mercato, ma sicuramente avrete fra le mani un ottimo TV OLED per giocare al meglio con le console attuali.