Kingdom Come Deliverance 2 sta vendendo benissimo

Kingdom Come: Deliverance 2 (acquistabile su Amazon) ha superato i due milioni di copie vendute in meno di due settimane dal lancio. L'annuncio è stato dato dai canali social ufficiali del gioco, confermando un risultato che supera le aspettative di Warhorse Studios e dell'editore.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il successo commerciale del titolo si era già manifestato nei primi giorni, quando lo studio aveva dichiarato di aver recuperato interamente i costi di sviluppo e marketing in sole 24 ore dal rilascio. Questo nuovo traguardo evidenzia una crescita esponenziale delle vendite, che sono raddoppiate in pochi giorni.

Embracer Group, la società madre di Warhorse Studios, aveva anticipato questo risultato nel suo recente rapporto finanziario, parlando di un andamento sopra le aspettative. Il gioco sembra destinato a una lunga vita commerciale, considerando il supporto continuo promesso dagli sviluppatori e l'imminente rilascio di strumenti ufficiali per i modder.

Il predecessore, Kingdom Come: Deliverance, ha dimostrato una notevole longevità nelle vendite, mantenendo un buon ritmo fino all'arrivo di questo sequel. Ciò suggerisce che anche il nuovo capitolo potrebbe beneficiare di un interesse duraturo da parte del pubblico.

Attualmente, Kingdom Come: Deliverance 2 è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Non si esclude la possibilità di versioni future per altre piattaforme, come la presunta Nintendo Switch 2, ampliando ulteriormente il potenziale mercato del gioco.

Il successo di Kingdom Come: Deliverance 2 conferma l'appetito del pubblico per giochi di ruolo storici realistici e premia l'impegno di Warhorse Studios nel creare un'esperienza di gioco profonda e fortemente improntata sulla "simulazione". Non era scontato un risultato del genere.