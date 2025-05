Xbox Game Pass, ecco i giochi della prima parte di maggio: c'è DOOM!

La primavera videoludica si arricchisce di nuove gemme per gli abbonati Xbox Game Pass (abbonamenti disponibile su Instant-Gaming), con un maggio che promette di trasformarsi in un mese di fuoco per gli appassionati di ogni genere. Dalle profondità marine di Dredge fino alle battaglie medievali di DOOM: The Dark Ages, le prossime settimane offrono un catalogo sorprendentemente vario che spazia dall'azione frenetica alle avventure narrative, senza dimenticare il recente ritorno in Cyrodiil con l'acclamato Oblivion Remastered. Un'occasione ghiotta per sfruttare al massimo l'abbonamento, in un periodo ricco di titoli day one e graditi ritorni che rischia di mettere in seria difficoltà l'agenda dei giocatori più accaniti.

Disponibile da subito per tutti gli abbonati (Cloud, PC e Xbox Series X|S), Dredge rappresenta una delle sorprese più intriganti del catalogo. Questo singolare ibrido tra simulatore di pesca e avventura horror invita i giocatori ad esplorare un inquietante arcipelago, vendere il pescato, potenziare la propria imbarcazione e, soprattutto, dragare le profondità alla ricerca di segreti sepolti. Un'esperienza atmosferica che cela un sottotesto sinistro e ricorda costantemente perché alcune scoperte dovrebbero rimanere nell'oblio.

Anche Cyrodiil torna a splendere come mai prima d'ora con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, disponibile su Cloud, PC e Xbox Series X|S. Questa versione modernizzata del premiato GDR del 2006 porta una grafica completamente rinnovata e meccaniche di gioco rifinite, permettendo di esplorare le vaste terre di uno dei più acclamati giochi di ruolo di sempre con una

veste visiva all'altezza dei tempi moderni.

Per chi preferisce le atmosfere orientali, Dragon Ball Xenoverse 2 sbarca il 7 maggio su tutte le piattaforme, offrendo battaglie epiche, infinite opzioni di personalizzazione e la possibilità di alterare il flusso della storia insieme ai personaggi iconici della serie.

Il 15 maggio segna l'arrivo di uno dei titoli più attesi dell'anno: DOOM: The Dark Ages. Disponibile dal day one su Cloud, PC e Xbox Series X|S, questo prequel degli acclamati DOOM (2016) e DOOM Eternal trasporta i giocatori in un'epoca medievale oscura e sinistra, raccontando un capitolo inedito della leggenda dello Slayer. Gli abbonati potranno iniziare immediatamente a massacrare demoni, mentre i più impazienti possono optare per il Premium Upgrade che garantisce fino a due giorni di accesso anticipato, oltre al DLC della campagna al lancio.

L'8 maggio è invece il turno di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, che porta i leggendari fratelli Leonardo, Donatello, Raphael e Michelangelo in una nuova avventura. Con l'aiuto dei reportage di April e della saggia guida di Splinter, i giocatori dovranno equipaggiarsi per combattere il crimine e svelare un'epica storia di giustizia e caos nelle fogne di New York.

Lo stesso giorno debutta anche Revenge of the Savage Planet, una bizzarra avventura ambientata in un futuro distopico dominato dall'avidità aziendale, dove il protagonista, abbandonato ai margini dello spazio con equipaggiamento minimo e nessuna rete di sicurezza, dovrà esplorare ogni angolo di un pianeta alieno per vendicarsi del proprio ex datore di lavoro e tornare sulla Terra.

Gli amanti dei giochi tattici troveranno pane per i loro denti con Metal Slug Tactics (7 maggio), che reinterpreta l'iconica azione run'n'gun della serie originale in un RPG tattico con elementi roguelite. Il 13 maggio segna invece il ritorno in catalogo di Warhammer: Vermintide 2, l'epico cooperativo in prima persona ambientato nel mondo di Warhammer Fantasy Battles, dove quattro giocatori possono unire le forze contro le armate del Caos e gli Skaven.

Per chi cerca esperienze più realistiche, il 20 maggio arrivano due simulatori: Firefighting Simulator: The Squad permette di vivere l'adrenalina di una squadra di vigili del fuoco in una grande città americana, mentre Police Simulator: Patrol Officers offre l'opportunità di pattugliare le strade della fittizia Brighton, gestendo il lavoro quotidiano di un agente di polizia.

Sfortunatamente, il 15 maggio il servizio perderà alcuni titoli significativi, tra cui Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar, Dune: Spice Wars, Hauntii e The Big Con. Un promemoria per tutti gli abbonati a pianificare le prossime sessioni di gioco, eventualmente approfittando dello sconto fino al 20% per mantenere questi titoli nella propria libreria.