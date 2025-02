Kingdom Come Deliverance 2: come gudagnare soldi facilmente (groschen facili)

In Kingdom Come Deliverance 2, esattamente come nella vita vera, i soldi non bastano mai e i groschen non sembrano mai abbastanza per renderci felici. Fortunatamente nel gioco di Warhorse Studios, a differenza d'altrove, esistono tecniche e strategie per fare un buon gruzzoletto in poco tempo, il tutto senza rovinarsi troppo l'esperienza.

Abbiamo isolato tre metodi diversi per guadagnare soldi facilmente in Kingdom Come Deliverance 2 e li vedremo insieme all'interno di questo articolo: scopriamo come ottenere fiumi di groschen facili!

Prosegui nella storia, scudiero

Il metodo senza dubbio più semplice per guadagnare un bel gruzzoletto è quello anche suggerito dagli sviluppatori: esperire i contenuti del gioco! Le quest del gioco, sia principali che secondarie, ricompensano il giocatore in vari modi e tra questi figurano anche sacchetti di denaro.

Facciamo un esempio: la serie di quest che permette al giocatore di sbloccare il trofeo Henry il picchiatore (qui la nostra guida ai trofei) è composta da tre diverse missioni.

Queste sono:

Melee at the mill

More melee at the mill

Wine, Women and Blood

Rispettivamente queste quest ricompensano il giocatore con:

155 groschen

20 groschen

200 groschen

Considerando che si possono completare tutte e tre nel giro di una decina di minuti e che si sbloccano appena aperto l'open world, come punto di partenza per mettere da parte dei soldi non è per niente male!

Giocare... a dadi

Di tutti i minigiochi di Kingdom Come Deliverance 2, il più remunerativo (e legale) è senza dubbio quello dei dadi. Basta entrare in una qualsiasi taverna per trovare dei giocatori da sfidare; a quel punto basta sedersi, puntare il massimo e vincere.

Certo, detta così sembra facile ma come la prendereste se vi dicessimo che c'è un metodo abbastanza semplice per vincere continuamente ai dadi? Basta procurarsi il giusto set di dadi truccati!

Nello specifico la combinazione che crediamo sia la migliore è la seguente:

5x dadi fortunati

1x dado celestiale

Per ottenere questi dadi è necessario, rullo di tamburi, rubarli (non c'è via di scampo dal crimine) ai giocatori con le mostrine d'oro. In questo caso parliamo di un furto vero e proprio, in cui è necessario stordire il giocatore in questione, rubare il dado e scappare prima di venir toccati dalle guardie. Una volta cambiata città è depositato il dado presso il proprio scrigno personale (ovvero quello che si ottiene temporaneamente prenotando un letto in una locanda) è possibile tornare in città e scontare una qualsiasi delle pene con debuff temporanei. Ripetete questa pratica girando per il mondo di gioco fino a trovare tutti i dadi fortunati in questione così da effettivamente avere degli strumenti potenti per vincere ai dadi tutte le volte che si vuole!

Diventare un ricettatore di oggetti rubati

Dulcis in fundo arriviamo al metodo più "lapalissiano": rubare oggetti e venderli per del profitto! In realtà non per forza di cose dobbiamo vendere gli oggetti rubati: possiamo anche vendere gli oggetti raccolti dai cadaveri che ci lasceremo dietro durante il corso delle nostre scorribande, con le armature ad esempio che rappresentano i beni più preziosi.

Il grosso dei soldi, però, si fa semplicemente ripulendo negozi di vario genere: possiamo entrare in questi durante il corso della notta, borseggiare il proprietario che dorme per prendere la chiave della cassa in cui sono tenuti soldi e oggetti e cercare di portare con sé quanti più oggetti di valore possibili.

A questo punto la parte importante diventa fuggire dalla città senza farsi vedere, così da non intaccare la propria reputazione in città (quest'ultimo parametro influenza il prezzo di vendita degli oggetti). Una volta che si ha un malloppo di oggetti rubati (dove il rubato viene indicato anche dal gioco, col bollino rosso associato ai vari oggetti) basta aspettare un paio di settimane in-game per far si che l'oggetto torni "normale" e risulti venduto.

Ci sono due alternative a questo metodo: