Kingdom Hearts appare sul Microsoft Store e propone il 4K su Xbox One X

All’X019, Microsoft e Square Enix hanno annunciato che l’acclamata serie di Kingdom Hearts era in arrivo su Xbox One nel corso del 2020. Attualmente, infatti, è disponibile unicamente il terzo capitolo. Da allora, però, non abbiamo scoperto nulla di nuovo sul rilascio delle varie collection, almeno fino a oggi: l’utente Twitter WalkingCat, come potete vedere poco sotto, ha segnalato che sul Microsoft Store è apparsa la pagina di “Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue”.

Se non siete esperti della serie, veniamo subito in vostro soccorso. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue include tre esperienze della saga: Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage (un mini-episodio da poche ore), Kingdom Hearts X Back Cover (una raccolta di filmati in CG legati al gioco mobile) e Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, la rimasterizzazione del gioco per 3DS.

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue https://t.co/sPk01P0yL1 — WalkingCat (@h0x0d) February 7, 2020

Secondo la pagina del Microsoft Store, il pacchetto sarà Xbox One X Enhanced e proporrà la risoluzione 4K. La dimensione del file è di circa 30 GB. Infine, la data di uscita pare essere il 18 febbraio, ovvero a brevissimo termine. Ovviamente potrebbe essere un errore o una data provvisoria, ma in ogni caso questo è quanto sappiamo per ora.

È inoltre importante notare che la collection 2.8 è quella finale della saga, quindi è possibile che la 1.5+2.5 (che include il primo capitolo, Re:Chain of Memories, il secondo capitolo, Birth by Sleep e i filmati di Re:Coded e i filmati di 358/2 Days) arriverà lo stesso giorno. Per ora non ci rimane altro da fare se non aspettare nuove informazioni ufficiali.

La saga di Kingdom Hearts si è “conclusa” lo scorso anno con il terzo capitolo e, recentemente, con il DLC Re:Mind, che abbiamo recensito a questo indirizzo.