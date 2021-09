Kirby e la Terra Perduta, annunciato il nuovo titolo della pallina rosa

Sembra passato tantissimo tempo eppure finalmente ci siamo, finalmente abbiamo un nuovo titolo della pallina rosa più famosa del mondo. Kirby e la Terra Perduta farà la sua comparsa all’interno delle nostre Switch durante la primavera del 2022. Ovviamente quello che è stato mostrato durante il Nintendo Direct andando in onda questa sera ha lasciato tutti davvero sorpresi. Sembra infatti che potremo risucchiare i nemici completamente in 3D in un mondo completamente nuovo ed esplorabile liberamente. Il nostro Kirby si è infatti risvegliato all’interno di un mondo che non riconosce suo e di conseguenza dovremo scoprire cosa sta accadendo.

Al’interno del traielr mostrato nel Nintendo Direct possiamo infatti notare dei piccoli dettagli di un mondo andato in rovina e che sembra ormai dimenticato da tempo. Saremo noi con la nostra esplorazione a risvegliarlo e a dover capire cosa sia accaduto a quella che sembra in realtà casa nostra. Forse questa volta Kirby avrà a che fare con il nostro mondo? Al momento non abbiamo dettagli, ma sembra proprio che si andrà in questa direzione. D’altronde già oggi era uscito un piccolo leak che voleva la presentazione di questo titolo e la sua finestra di lancio per il prossimo anno.

A questo punto dato che l’annuncio di Kirby e la Terra Perduta si è verificato, possiamo aspettarci anche quello di Bayonetta 3? Dobbiamo sicuramente attendere la fine della diretta ma sicuramente le sorprese non sono ancora finite per questo Direct. All’interno del trailer che potete vedere anche in questa notizia potete notare come i nemici della nostra pallina rosa sono sempre gli stessi, e soprattutto che il potere di assorbire le abilità non è cambiato.

Detto questo, non ci resta che attendere nuove notizie, soprattutto se avremo qualche demo del titolo nel breve come sempre Nintendo ci ha abituato. Voi state seguendo la diretta? Vi sta piacendo fino a questo momento? Qual’è stato il vostro titolo annunciato preferito?