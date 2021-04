Konami Code, 35 anni di gioia, meme e segreti

Se siete giocatori di vecchia data conoscerete sicuramente il Konami Code. Se invece vi siete appena affacciati a questo mondo oppure il retrogaming non vi ha mai appassionato, ci siamo qui noi a spiegarvi cos’è, cogliendo al balzo il fatto che oramai sono ben 35 anni dalla sua invenzione. Ebbene sì: era il 25 aprile 1986 quando il codice inventato da Kazuhisa Hashimoto fece il suo debutto nel mondo dei videogiochi, grazie all’uscita di Graiuds per NES. La popolarità del cheat è stata tale che è entrato oramai direttamente nella cultura pop, con riferimenti praticamente ovunque e non solo nel mondo dei videogiochi.

Super Hydorah_20171214220255

Il Konami Code è infatti una sorta di icona nel mondo dei videogiochi. Oltre a Gradius, diversi altri sviluppatori hanno implementato il cheat (con le varianti in base ai pad) su altri giochi e console. Tra i più memorabili sono presenti la serie di Spyro the Dragon, BioShock Infinite e molti altri ma non solo. In Sonic Boom (serie animata dedicata al porcospino SEGA) il codice viene citato da Cubot, in Adventure Time una console protagonista di un episodio la utilizza per far sparire tutti i personaggi ed ha anche una pagina su Know Your Meme, visto che è sostanzialmente diventato un vero e proprio fenomeno di Internet. La chicca finale: in una edizione di Chi Vuol Essere Milionario diventò addirittura protagonista di una domanda ma il concorrente diede la risposta errata.

Ci sono dunque 35 anni di storia per il Konami Code, che il publisher e sviluppatore giapponese non poteva proprio trascurare. E così sono iniziati i festeggiamenti. Come? Lanciando un remix lo-fi/hip-hop della colonna sono di Gradius, disponibile per l’ascolto su YouTube. Potete ascoltarla grazie al video, che è disponibile subito qui in basso!

Tanti auguri, caro Konami Code. Sperando, prima o poi, di rivederti in azione molto presto. E chissà che magari non faccia la sua comparsa proprio in uno dei tanti progetti rumoreggiati nelle ultime settimane che vedono coinvolti anche Sony.