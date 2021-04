PlayStation 5 sarà spinta al limite da Bluepoint Games

I rumor sui prossimi progetti in sviluppo in casa PlayStation non si fermano. D’altronde la console di nuova generazione del colosso giapponese è uscita con un pesante silenzio su alcuni dei titoli più importanti come ad esempio il prossimo capitolo del reboot di God of War e il rinvio di molti giochi attesi in realtà per quest’anno, lasciando così libero il mondo di speculare su eventuali nuovi titoli ancora non annunciati. Oggi tocca a Bluepoint Games, grazie ad una indiscrezione trovata sul profilo LinkedIn di Peter Dalton, CTO della software house.

Per chi non la conoscesse (difficile, in realtà, vista la popolarità acquisita negli anni) Bluepoint Games è diventata sempre più vicina al brand PlayStation grazie ai remake/remastered: ultimo in ordine temporale Demon’s Souls, che ha esordito proprio per la nuova piattaforma di Sony. Il futuro è ovviamente ancora tutto da scrivere ma proprio Dalton ci ha fornito un’indicazione molto chiara su dove vogliono arrivare, ovvero un titolo in grado di spingere al massimo la nuova macchina da gioco.

Chiarito che il team è tornato al lavoro per un altro gioco PlayStation 5, bisogna solamente capire quale. Informazione ovviamente non semplice, considerando che c’è lo stretto riserbo ma i rumor delle ultime settimane potrebbero venirci in aiuto. Soprattutto quello relativo a Castlevania, che vi avevamo riportato nella giornata di ieri: la storica IP di Konami, se dovesse tornare in esclusiva per casa Sony, potrebbe essere proprio nelle mani di Bluepoint Games. Senza ovviamente dimenticare anche Metal Gear Solid, anche lui al centro di alcuni rumor e voci di corridoio che vorrebbero un remake dei primi capitoli.

Come al solito, le nostre indicazioni sono sempre le stesse: Bluepoint Games è al lavoro su un nuovo gioco PlayStation 5 ma in questo caso vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le pinze. Non sappiamo effettivamente a cosa sia al lavoro la software house texana. Chiaramente l’invito è sempre quello di restare sintonizzati su Tom’s Hardware, per non perdervi nessun aggiornamento in merito alla situazione.